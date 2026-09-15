Евросоюз готовит масштабный санкционный список против РФ, - Каллас

Европейский Союз готовит новые меры против российской экономики, в частности - против теневого флота, а также обсуждает новые ограничения на передвижение российских дипломатов, запрет на выдачу виз бывшим комбатантам и пересмотр политики в отношении туристических виз для граждан РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время выступления в Европарламенте заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет "Укрінформ".

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ЕС усиливает давление на российскую экономику

Каллас заявила, что санкции ЕС уже нанесли российской экономике значительные потери. По ее словам, сейчас готовится новый масштабный список персональных и юридических ограничений.

"Санкции ЕС уже лишили российскую экономику 1 трлн евро. Сейчас мы завершаем работу над самым масштабным списком ограничений в отношении физических и юридических лиц. Мы также последовательно ликвидируем теневой флот: военно-морские силы ЕС берут на себя инициативу по досмотру подозрительных судов. Благодаря нашей дипломатической работе по всему миру все меньше стран позволяют этим танкерам ходить под своими флагами. В результате наших усилий сотни судов уже лишены флагов", - подчеркнула Каллас.

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Для россиян могут ужесточить визовые ограничения

Говоря о дипломатическом давлении и ограничениях на передвижение россиян, верховный представитель ЕС отметила необходимость новых решительных шагов.

"Мы уже сократили дипломатическое присутствие России в ЕС, ввели новые требования к передвижению внутри Шенгенской зоны и ограничили штат представительства РФ при ЕС до 40 человек. Страны-члены поступают так же, ведь недавно Венгрия выслала 10 российских дипломатов. Но есть потенциал сделать больше. Мы можем еще больше усилить контроль за передвижением российских дипломатов в Шенгене, запретить выдачу виз российским экс-комбатантам и пересмотреть порядок выдачи туристических виз гражданам России. Мы должны сократить круг лиц, способных совершать нападения на европейской территории", - подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что Германия призвала страны ЕС резко сократить выдачу туристических виз гражданам России на фоне ряда недавних диверсий, ответственность за которые Берлин возлагает на Москву. Среди них и попытка атаки на аэропорт Лейпцига.

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