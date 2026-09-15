Евросоюз готовит масштабный санкционный список против РФ, - Каллас
Европейский Союз готовит новые меры против российской экономики, в частности - против теневого флота, а также обсуждает новые ограничения на передвижение российских дипломатов, запрет на выдачу виз бывшим комбатантам и пересмотр политики в отношении туристических виз для граждан РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время выступления в Европарламенте заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет "Укрінформ".
ЕС усиливает давление на российскую экономику
Каллас заявила, что санкции ЕС уже нанесли российской экономике значительные потери. По ее словам, сейчас готовится новый масштабный список персональных и юридических ограничений.
"Санкции ЕС уже лишили российскую экономику 1 трлн евро. Сейчас мы завершаем работу над самым масштабным списком ограничений в отношении физических и юридических лиц. Мы также последовательно ликвидируем теневой флот: военно-морские силы ЕС берут на себя инициативу по досмотру подозрительных судов. Благодаря нашей дипломатической работе по всему миру все меньше стран позволяют этим танкерам ходить под своими флагами. В результате наших усилий сотни судов уже лишены флагов", - подчеркнула Каллас.
Для россиян могут ужесточить визовые ограничения
Говоря о дипломатическом давлении и ограничениях на передвижение россиян, верховный представитель ЕС отметила необходимость новых решительных шагов.
"Мы уже сократили дипломатическое присутствие России в ЕС, ввели новые требования к передвижению внутри Шенгенской зоны и ограничили штат представительства РФ при ЕС до 40 человек. Страны-члены поступают так же, ведь недавно Венгрия выслала 10 российских дипломатов. Но есть потенциал сделать больше. Мы можем еще больше усилить контроль за передвижением российских дипломатов в Шенгене, запретить выдачу виз российским экс-комбатантам и пересмотреть порядок выдачи туристических виз гражданам России. Мы должны сократить круг лиц, способных совершать нападения на европейской территории", - подчеркнула дипломат.
Ранее сообщалось, что Германия призвала страны ЕС резко сократить выдачу туристических виз гражданам России на фоне ряда недавних диверсий, ответственность за которые Берлин возлагает на Москву. Среди них и попытка атаки на аэропорт Лейпцига.
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