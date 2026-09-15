Посланник Трампа Коул встретился с Лукашенко в Минске

Во вторник, 15 сентября, специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул прибыл в Минск, где встретился с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

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Состав делегаций

С белорусской стороны в переговорах также принимают участие премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

Вместе с Коулом в Минск прибыли представитель Государственного департамента Кристофер Панико и Сара Райан, советник по стратегическим коммуникациям офиса специальных посланников по вопросам Беларуси и Украины при Белом доме.

Размораживание счетов "Беларуськалия"

Во время встречи Лукашенко призвал американскую сторону "неукоснительно" выполнять достигнутые договоренности.

"Единственное, это не требование, это моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно выполняли договоренности с нашей стороны и со стороны Соединенных Штатов Америки… Мы достигли многих договоренностей относительно наших экономических отношений", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Как следует из опубликованных пресс-службой видеозаписей встречи, Александр Турчин поднял вопрос о замороженных 43–44 миллионах долларов "Беларуськалия" в американском Citibank.

Джон Коул ответил, что американская сторона уже обратилась в Citibank по поводу размораживания счета.

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Стремление США добиться нового освобождения политических заключенных

В августе Джон Коул рассказал, что в середине сентября он едет в Беларусь, чтобы добиться нового освобождения политических заключенных.

"Мы добились освобождения 500 человек, затем ещё около 200 были помилованы. Так что реальная цифра составляет около 700–800 человек. Надеюсь, скоро доведу это число до тысячи", - сказал посланник.

Как сообщает белорусская служба "Радио Свобода", точно известно о 646 людях, освобожденных за два года, но не все из них являются политическими заключенными.

Процесс массового освобождения политических заключённых в результате переговоров между Лукашенко и администрацией Дональда Трампа начался в 2025 году.

Что предшествовало

Напомним, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по делам Беларуси Джон Коул неоднократно посещал Беларусь. Предварительные переговоры состоялись в марте 2026 года.

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