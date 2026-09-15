Посланець Трампа Коул зустрівся з Лукашенком у Мінську

У вівторок, 15 вересня, спеціальний посланець президента США з питань Білорусі Джон Коул прибув до Мінська, де зустрівся із білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Склад делегацій

Із білоруського боку в переговорах також беруть участь прем’єр-міністр Олександр Турчин, голова КДБ Іван Тертель і постійний представник Білорусі при ООН Валентин Рибаков.

Разом із Коулом до Мінська прибув представник Державного департаменту Крістофер Паніко та Сара Раян, радниця зі стратегічних комунікацій офісу спеціальних посланників з питань Білорусі та України при Білому домі.

Розморожування рахунків "Беларуськалія"

Під час зустрічі Лукашенко закликав американську сторону "неухильно" виконувати досягнуті домовленості.

"Єдине, це не вимога, це моє прохання до вас, щоб ми неухильно виконували домовленості з нашого боку і з боку Сполучених Штатів Америки… Ми досягли багатьох домовленостей щодо наших економічних відносин", – цитує Лукашенка його пресслужба.

Як випливає з опублікованих пресслужбою відеозаписів із зустрічі, Олександр Турчин озвучив проблему із замороженими 43–44 мільйонами доларів "Беларуськалія" в американському Citibank.

Джон Коул відповів, що американська сторона вже звернулася до Citibank щодо розморожування рахунку.

Читайте також: США пом’якшили санкції щодо калійних підприємств Білорусі в обмін на звільнення політв’язнів

Прагнення США домогтися нового звільнення політичних в’язнів

У серпні Джон Коул розповів, що в середині вересня він їде до Білорусі, щоб домогтися нового звільнення політичних в’язнів.

"Ми домоглися звільнення 500 людей, потім ще близько 200 було помилувано. Тож реальна цифра становить близько 700-800 людей. Сподіваюся, скоро доведу це число до тисячі", – сказав посланець.

Як вказує білоруська служба Радіо Свобода, достеменно відомо про 646 людей, звільнених за два роки, але не всі вони є політичними в’язнями.

Процес масового звільнення політичних в’язнів в результаті переговорів між Лукашенком й адміністрацією Дональда Трампа розпочався у 2025 році.

Що передувало

Нагадаємо, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа у справах Білорусі Джон Коул неодноразово відвідував Білорусь. Попередні перемовини відбулися у березні 2026 року.

Читайте також: Лукашенко може відвідати Штати, Трамп вважає його своїм "хорошим другом", - спецпредставник США Коул