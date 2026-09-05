"Сократить до абсолютного минимума": Германия призвала ЕС ограничить выдачу виз для россиян, - The Guardian

Германия призвала страны ЕС резко сократить выдачу туристических виз гражданам России на фоне ряда недавних диверсий, ответственность за которые Берлин возлагает на Москву. Среди них — попытка нападения на аэропорт Лейпцига.

Об этом пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

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Диверсия в Лейпциге

Немецкие спецслужбы расследуют дело гражданина Беларуси, который также имеет российский паспорт. Его подозревают в подготовке атаки с использованием дронов и взрывчатки на аэропорт Лейпцига, где целью мог быть украинский грузовой самолет Ан-124.

По данным следствия, подозреваемый въехал в Шенгенскую зону по туристической визе, выданной посольством Италии в Минске, хотя саму Италию он так и не посетил.

В МИД Германии считают "слишком высоким" количество туристических виз, которые граждане России получают для въезда в страны ЕС. По данным источников, близких к немецкому правительству, такая массовая выдача виз противоречит духу антироссийских санкций, введенных из-за агрессии РФ против Украины, а также затрудняет проверку лиц и истинной цели их поездок.

Стремительный рост выдачи виз

Итальянское издание Linkiesta со ссылкой на статистику Еврокомиссии отмечает, что в 2021 году Италия выдала белорусам всего 2 968 виз, тогда как в прошлом году этот показатель вырос до 50 709.

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении россиян. Если в 2021 году Италия выдала им 63 894 визы, то в прошлом году этот показатель превысил 165 тысяч, то есть за время полномасштабной войны вырос почти втрое.

На фоне этого глава МИД Италии Антонио Таяни уже поручил проверить основания, по которым подозреваемому гражданину Беларуси была выдана виза.

"Существует процедура выдачи виз, поскольку необходимо выполнить определенные требования. Если человек соответствует этим требованиям и в отношении него нет никаких индивидуальных предупреждений, визу выдают. Если именно так и произошло, мы постараемся понять, почему эту визу выдали", - заявил Таяни.

Отмечается, что Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Чехия почти полностью приостановили выдачу виз гражданам России, введя национальные ограничения, которые оказались более жесткими, чем общеевропейские.

В то же время другие страны ЕС продолжают оформлять россиянам большое количество визовых документов, а некоторые из них даже увеличивают их количество.

"Страны, расположенные географически ближе к России или имеющие крупные русские меньшинства, полностью закрывают границы или резко сокращают количество виз, в частности для студентов", — отметила старший научный сотрудник Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Элеонора Тафуро Амброзетти.

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Призывы Бундестага к изоляции РФ

Ведущий эксперт правящей партии ХДС по вопросам внешней политики и безопасности в Бундестаге Родерих Кизеветтер призвал Евросоюз немедленно приостановить программу выдачи туристических виз гражданам России. Он назвал ее "неприемлемой" как с точки зрения безопасности, так и с моральной точки зрения.

По словам политика, риски для безопасности "огромны", поскольку возможность свободно передвигаться по Евросоюзу по визе "используют для шпионажа и диверсий". Учитывая это, Кизеветтер требует сократить выдачу виз россиянам "до абсолютного минимума".

"Эта чрезмерная выдача туристических виз россиянам противоречит европейской стратегии изоляции России. Это создает ложное впечатление нормализации для состоятельных россиян, именно тех, кто извлекает выгоду из террора кремлевского режима", — сказал он.

По его словам, неправильно, что Россия "ежедневно ведет жестокую захватническую войну на уничтожение против Украины", в то время как россияне продолжают беззаботно отдыхать в ЕС.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится обсудить новые ограничения против России после того, как Германия обвинила Москву в организации диверсии с дронами в аэропорту Лейпциг/Галле. Среди возможных мер – сокращение выдачи туристических виз россиянам, ограничение передвижения дипломатов РФ и новые санкции против теневого флота.

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