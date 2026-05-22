Литва запретит въезд в Шенген еще почти 600 россиянам, воевавшим против Украины
Литва планирует запретить въезд на свою территорию и в Шенгенскую зону почти 600 гражданам РФ, участвовавшим в войне против Украины. Данные о российских военных уже переданы в соответствующие миграционные и шенгенские системы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
По данным Миграционного департамента Литвы, страна идентифицировала почти 600 российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях против Украины.
"Планируется в кратчайшие сроки внести всех этих лиц в список нежелательных лиц на территории Литвы и в информационную систему Шенгенской зоны с запретом на въезд", – сообщили в ведомстве.
Как будет действовать запрет
Запрет на въезд в Литву будет действовать в течение 10 лет, в Шенген – в течение 5 лет, с возможностью продления этих сроков.
Что предшествовало?
- В январе 2026 года Эстония ввела запрет на въезд для 261 гражданина России, участвовавших в войне против Украины на стороне РФ.
- Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предложил запретить въезд в Шенгенскую зону всем, кто служил в российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Украины.
- В апреле сообщалось, что Европейский Союз рассматривает возможность запрета на въезд для граждан России, участвовавших в войне против Украины.
Прийшов зі зброєю в руках в іншу країну, вбив вії громадян. (І я вже мовчу про награбоване) То що не злочин?
Просто не впускати - набагато дешевше!