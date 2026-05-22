Литва запретит въезд в Шенген еще почти 600 россиянам, воевавшим против Украины

Литва планирует запретить въезд на свою территорию и в Шенгенскую зону почти 600 гражданам РФ, участвовавшим в войне против Украины. Данные о российских военных уже переданы в соответствующие миграционные и шенгенские системы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По данным Миграционного департамента Литвы, страна идентифицировала почти 600 российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях против Украины.

"Планируется в кратчайшие сроки внести всех этих лиц в список нежелательных лиц на территории Литвы и в информационную систему Шенгенской зоны с запретом на въезд", – сообщили в ведомстве.

Как будет действовать запрет

Запрет на въезд в Литву будет действовать в течение 10 лет, в Шенген – в течение 5 лет, с возможностью продления этих сроков.

