Литва запретит въезд в Шенген еще почти 600 россиянам, воевавшим против Украины

Литва планирует запретить въезд на свою территорию и в Шенгенскую зону почти 600 гражданам РФ, участвовавшим в войне против Украины. Данные о российских военных уже переданы в соответствующие миграционные и шенгенские системы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

 По данным Миграционного департамента Литвы, страна идентифицировала почти 600 российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях против Украины.

"Планируется в кратчайшие сроки внести всех этих лиц в список нежелательных лиц на территории Литвы и в информационную систему Шенгенской зоны с запретом на въезд", – сообщили в ведомстве.

Как будет действовать запрет

Запрет на въезд в Литву будет действовать в течение 10 лет, в Шенген – в течение 5 лет, с возможностью продления этих сроков.

Что предшествовало?

А даремно(Таких треба "впускати" і на митниці одразу арештовувати.
22.05.2026 14:59 Ответить
На 10 років злочинцям заборона в'їзду 🤬❓. І то вибірково, тільки тим хто ' воював ". Та москаль то вже зло. Балтійці потім не кричить:" Алярм ". 🤬. Самі петлю на шию натягуєте.
22.05.2026 14:59 Ответить
І звідки можна отримати дані про участь у війні? Якщо не з міністерства нападу РФ, то з анкетування самих аплікантів. Коротше: херньой страждання.
22.05.2026 15:11 Ответить
чому просто не заборонити всім росіянам ?
22.05.2026 15:16 Ответить
Чого ні просто впускати і арештовувати.
Прийшов зі зброєю в руках в іншу країну, вбив вії громадян. (І я вже мовчу про награбоване) То що не злочин?
22.05.2026 15:32 Ответить
Ото воно їм треба - арештувати, охороняти, оформляти (а це ж бюрократія), а ще якись там "права людини" - бо вони ж в ЄС, а там навіть кацапів досі людями вважають Воно їм треба?
Просто не впускати - набагато дешевше!
22.05.2026 15:35 Ответить
Тю, усього 600? Може, хтось їм сайт "Миротворець" покаже - значно ефективніше буде.
22.05.2026 15:32 Ответить
Вон примушени будут їхати на відпочинок в Північну Корею.
22.05.2026 15:43 Ответить
 
 