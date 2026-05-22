Литва заборонить в’їзд до Шенгену ще майже 600 росіянам, які воювали проти України

Литва планує заборонити в’їзд на свою територію та до Шенгенської зони майже 600 громадянам РФ, які брали участь у війні проти України. Дані про російських військових уже передані до відповідних міграційних та шенгенських систем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За даними Міграційного департаменту Литви, країна ідентифікувала майже 600 російських вояків-учасників бойових дій проти України.

"Планується швидко внести усіх цих осіб до списку небажаних осіб на території Литви та в інформаційну систему Шенгенської зони із забороною на в'їзд", – повідомили у відомстві.

Як діятиме заборона

Заборона на в'їзд у Литву діятиме протягом 10 років, до Шенгену – протягом 5 років, з можливістю продовження цих термінів.

