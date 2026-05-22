Литва заборонить в’їзд до Шенгену ще майже 600 росіянам, які воювали проти України

Литва планує заборонити в’їзд на свою територію та до Шенгенської зони майже 600 громадянам РФ, які брали участь у війні проти України. Дані про російських військових уже передані до відповідних міграційних та шенгенських систем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

 За даними Міграційного департаменту Литви, країна ідентифікувала майже 600 російських вояків-учасників бойових дій проти України.

"Планується швидко внести усіх цих осіб до списку небажаних осіб на території Литви та в інформаційну систему Шенгенської зони із забороною на в'їзд", – повідомили у відомстві.

Як діятиме заборона

Заборона на в'їзд у Литву діятиме протягом 10 років, до Шенгену – протягом 5 років, з можливістю продовження цих термінів.

А даремно(Таких треба "впускати" і на митниці одразу арештовувати.
22.05.2026 14:59 Відповісти
На 10 років злочинцям заборона в'їзду 🤬❓. І то вибірково, тільки тим хто ' воював ". Та москаль то вже зло. Балтійці потім не кричить:" Алярм ". 🤬. Самі петлю на шию натягуєте.
22.05.2026 14:59 Відповісти
І звідки можна отримати дані про участь у війні? Якщо не з міністерства нападу РФ, то з анкетування самих аплікантів. Коротше: херньой страждання.
22.05.2026 15:11 Відповісти
чому просто не заборонити всім росіянам ?
22.05.2026 15:16 Відповісти
Чого ні просто впускати і арештовувати.
Прийшов зі зброєю в руках в іншу країну, вбив вії громадян. (І я вже мовчу про награбоване) То що не злочин?
22.05.2026 15:32 Відповісти
Ото воно їм треба - арештувати, охороняти, оформляти (а це ж бюрократія), а ще якись там "права людини" - бо вони ж в ЄС, а там навіть кацапів досі людями вважають Воно їм треба?
Просто не впускати - набагато дешевше!
22.05.2026 15:35 Відповісти
Тю, усього 600? Може, хтось їм сайт "Миротворець" покаже - значно ефективніше буде.
22.05.2026 15:32 Відповісти
Вон примушени будут їхати на відпочинок в Північну Корею.
22.05.2026 15:43 Відповісти
 
 