Після ініціативи Здеховського ЄС готує заборону на в’їзд для росіян, які воювали проти України

Європейський Союз готує пропозиції щодо обмеження в’їзду для російських військовослужбовців, які брали участь у війні проти України. Одним із політичних імпульсів до загальноєвропейського рішення стала ініціатива чеського депутата Європарламенту Томаша Здеховського, який закликав закрити Шенгенську зону для осіб, причетних до російської агресії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Guildhall.

Здеховський, депутат Європарламенту від Християнсько-демократичного союзу - Чехословацької народної партії та групи Європейської народної партії, ініціював спільний лист до високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас. У зверненні євродепутати закликали запровадити єдиний для всього ЄС механізм заборони на в’їзд і видачу віз росіянам, які активно брали участь у війні проти України.

"Якщо ми хочемо серйозно ставитися до безпеки та міжнародного права, ми маємо діяти єдино й послідовно", — заявив Здеховський.

За його словами, Європейський Союз не може одночасно говорити про відповідальність за воєнні злочини й толерувати вільне пересування людей, які брали участь у російській агресії.

"Ми не можемо заплющувати очі на те, що люди, які брали участь у жорстокій агресії проти України, можуть становити пряму загрозу безпеці наших громадян", — наголосив депутат.

Після обговорення цього питання на рівні ЄС Кая Каллас заявила, що до червневого засідання Європейської ради мають бути підготовлені пропозиції щодо обмеження в’їзду до Європейського Союзу для колишніх російських комбатантів.

Коментуючи ініціативу в розмові з Guildhall, Здеховський заявив: "Ми робимо все можливе для посилення тиску на Росію та перекриття каналів інфільтрації як російської агентури, так і загалом осіб, безпосередньо причетних до агресії проти України. Це один із кроків у межах комплексу заходів, які плануються в ЄС для посилення тиску на РФ".

Ініціатива Здеховського продовжує лінію, яку раніше активно просувала Естонія. Таллінн уже запровадив національні заборони на в’їзд для росіян, які воювали проти України, і закликав поширити такий підхід на весь ЄС. Естонська сторона попереджає, що йдеться не лише про моральну відповідальність, а й про пряму загрозу безпеці: люди з бойовим досвідом, зв’язками з російськими силовими структурами або кримінальним минулим можуть бути використані в межах ширших гібридних операцій Росії проти Європи.

Нагадаємо, раніше Україна також підтримала ідею загальноєвропейської заборони на в’їзд для росіян, які брали участь у війні проти України.

