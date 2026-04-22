947 15

ЄС планує заборонити в’їзд росіянам, які воювали проти України, - Каллас

У Євросоюзі готують обмеження на в’їзд для російських військових

Європейський Союз розглядає можливість заборони в’їзду для громадян Росії, які брали участь у війні проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, інформацію оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Коли ухвалять рішення

За словами Каллас, відповідну пропозицію планують представити на засіданні Європейської ради у червні.

Йдеться про обмеження в’їзду до країн ЄС для колишніх російських військових.

Позиція ЄС

"До червневого засідання ми підготуємо пропозиції щодо обмеження в’їзду колишніх російських бойовиків до Європейського Союзу", – зазначила Каллас.

Підтримка України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав ініціативу.

Він наголосив, що це важливий сигнал для громадян РФ, які беруть участь у війні проти України.

"Підписуючи контракт на участь у війні, вони одночасно підписують собі заборону на в’їзд до Європи", – зазначив він.

Заклик до країн ЄС

Сибіга закликав усі держави-члени Євросоюзу підтримати цю ініціативу.

За його словами, люди, які воюють проти європейських держав, не повинні мати можливості вільно подорожувати ЄС.

Все планує та планує, і знов планує та планує - страшні люди європейці!
22.04.2026 12:09 Відповісти
А всім іншим кацапам можна, а українців потихеньку згодні на батьківщину відправляти. У московитів що в Україні, що в світі більше прав ніж у нас 🤬
22.04.2026 12:10 Відповісти
І родичам до третього коліна, нехай до Монголії катаються
22.04.2026 12:10 Відповісти
Катаються у В*єтнам і КНДР.
22.04.2026 12:37 Відповісти
Стісняюсь спитать: а як прикордонна служба країн ЄС буде визначати - воювало воно проти України чи ні? А учасників "гібридної" війни можна пускати чи "ніззя"? А якщо воювало, але у нього там "дєд-баба-мама-папа-дєті" чи "сопствєнасть"?
22.04.2026 12:22 Відповісти
І всим , з паспортом з двохголовою куркою.
22.04.2026 12:24 Відповісти
Планує.... Слів нема....
22.04.2026 12:30 Відповісти
Мало того що не виганяють так тільки тих що воювали не пвскатимуть а шпигуни терористи як розпізнаватимуть і таке питання а на яке таке воно у європі у них місця мало за уралом місця хватить 4 євросоюза розмістить ні сучі діти пруться сморід рюзькаго міра розносить
22.04.2026 12:30 Відповісти
Нам то шо. Більшість кріпаків не має права виїзду з найдемократичнішої країни світу
22.04.2026 12:33 Відповісти
Щось дуже сумніваюся. Бо це прийдеться всім кацапам заборонити в'їзд. А ще цікавить коли введуть санкції проти тих окупантів хто мародьорить українське майно, зокрема проти терористів росатома які вбили або покалічили українських робітників ЗАЕС і розбирають її на запчастини і в той же час спокійно їздять по світу і накидають оком на інших
22.04.2026 12:36 Відповісти
"Благими намірами вимощена дорога до пекла ".
22.04.2026 12:39 Відповісти
куколди
22.04.2026 12:53 Відповісти
А курорти? А бабло? Планіметристи....
22.04.2026 13:24 Відповісти
 
 