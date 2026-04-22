ЄС планує заборонити в’їзд росіянам, які воювали проти України, - Каллас

Європейський Союз розглядає можливість заборони в’їзду для громадян Росії, які брали участь у війні проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, інформацію оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Коли ухвалять рішення

За словами Каллас, відповідну пропозицію планують представити на засіданні Європейської ради у червні.

Йдеться про обмеження в’їзду до країн ЄС для колишніх російських військових.

Позиція ЄС

"До червневого засідання ми підготуємо пропозиції щодо обмеження в’їзду колишніх російських бойовиків до Європейського Союзу", – зазначила Каллас.

Підтримка України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав ініціативу.

Він наголосив, що це важливий сигнал для громадян РФ, які беруть участь у війні проти України.

"Підписуючи контракт на участь у війні, вони одночасно підписують собі заборону на в’їзд до Європи", – зазначив він.

Заклик до країн ЄС

Сибіга закликав усі держави-члени Євросоюзу підтримати цю ініціативу.

За його словами, люди, які воюють проти європейських держав, не повинні мати можливості вільно подорожувати ЄС.

