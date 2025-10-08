УКР
У ЄС підтримали заходи щодо переміщення дипломатів РФ, але про новий пакет санкцій не домовилися, - ЗМІ

Санкції ЄС проти РФ

Усі держави-члени Європейського Союзу підтримали нові заходи щодо переміщення російських дипломатів. Однак про новий пакет санкцій проти РФ у ЄС не домовилися.

Про це "Суспільному" повідомив топдипломат ЄС за підсумками засідання Постійних представників, інформує Цензор.НЕТ.

Європейський дипломат розповів, що наразі серед країн ЄС немає згоди щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії.

Раніше повідомлялося про те, що через зростання спроб диверсій та шпигунської діяльності уряди ЄС запроваджують правила, за якими російські дипломати повинні погоджувати свої поїздки та повідомляти про них інші країни.

Читайте також: Словаччина блокує 19-й пакет санкцій проти РФ та хоче обговорень на найвищому рівні, - Йозвяк

