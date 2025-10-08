В ЕС поддержали меры по перемещению дипломатов РФ, но о новом пакете санкций не договорились, - СМИ
Все государства-члены Европейского Союза поддержали новые меры по перемещению российских дипломатов. Однако о новом пакете санкций против РФ в ЕС не договорились.
Об этом "Суспільному" сообщил топ-дипломат ЕС по итогам заседания Постоянных представителей, информирует Цензор.НЕТ.
Европейский дипломат рассказал, что сейчас среди стран ЕС нет согласия относительно принятия 19-го пакета санкций против России.
Ранее сообщалось о том, что из-за роста попыток диверсий и шпионской деятельности правительства ЕС вводят правила, по которым российские дипломаты должны согласовывать свои поездки и сообщать о них другим странам.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Angelina
показать весь комментарий08.10.2025 22:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль