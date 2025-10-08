В ЕС поддержали меры по перемещению дипломатов РФ, но о новом пакете санкций не договорились, - СМИ

Все государства-члены Европейского Союза поддержали новые меры по перемещению российских дипломатов. Однако о новом пакете санкций против РФ в ЕС не договорились.

Об этом "Суспільному" сообщил топ-дипломат ЕС по итогам заседания Постоянных представителей, информирует Цензор.НЕТ.

Европейский дипломат рассказал, что сейчас среди стран ЕС нет согласия относительно принятия 19-го пакета санкций против России.

Ранее сообщалось о том, что из-за роста попыток диверсий и шпионской деятельности правительства ЕС вводят правила, по которым российские дипломаты должны согласовывать свои поездки и сообщать о них другим странам.

