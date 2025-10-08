РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7420 посетителей онлайн
Новости Ограничения для россиян в странах ЕС Санкции ЕС против России
184 1

В ЕС поддержали меры по перемещению дипломатов РФ, но о новом пакете санкций не договорились, - СМИ

Санкции ЕС против РФ

Все государства-члены Европейского Союза поддержали новые меры по перемещению российских дипломатов. Однако о новом пакете санкций против РФ в ЕС не договорились.

Об этом "Суспільному" сообщил топ-дипломат ЕС по итогам заседания Постоянных представителей, информирует Цензор.НЕТ.

Европейский дипломат рассказал, что сейчас среди стран ЕС нет согласия относительно принятия 19-го пакета санкций против России.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ранее сообщалось о том, что из-за роста попыток диверсий и шпионской деятельности правительства ЕС вводят правила, по которым российские дипломаты должны согласовывать свои поездки и сообщать о них другим странам.

Читайте также: Словакия блокирует 19-й пакет санкций против РФ и хочет обсуждений на высшем уровне, - Йозвяк

Автор: 

россия (97564) санкции (11911) дипломаты (645) Евросоюз (17676)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ганьба!
показать весь комментарий
08.10.2025 22:46 Ответить
 
 