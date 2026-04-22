ЕС планирует запретить въезд россиянам, воевавшим против Украины, – Каллас
Европейский Союз рассматривает возможность введения запрета на въезд для граждан России, принимавших участие в войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас, информация опубликована на сайте Европейской службы внешних действий.
Когда примут решение
По словам Каллас, соответствующее предложение планируется представить на заседании Европейского совета в июне.
Речь идет об ограничении въезда в страны ЕС для бывших российских военных.
Позиция ЕС
"К июньскому заседанию мы подготовим предложения по ограничению въезда бывших российских боевиков в Европейский Союз", – отметила Каллас.
Поддержка Украины
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал инициативу.
Он подчеркнул, что это важный сигнал для граждан РФ, участвующих в войне против Украины.
"Подписывая контракт на участие в войне, они одновременно подписывают себе запрет на въезд в Европу", – отметил он.
Призыв к странам ЕС
Сибига призвал все государства-члены Евросоюза поддержать эту инициативу.
По его словам, люди, воюющие против европейских государств, не должны иметь возможности свободно путешествовать по ЕС.
