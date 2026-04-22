ЕС планирует запретить въезд россиянам, воевавшим против Украины, – Каллас

В Евросоюзе готовят ограничения на въезд для российских военных

Европейский Союз рассматривает возможность введения запрета на въезд для граждан России, принимавших участие в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас, информация опубликована на сайте Европейской службы внешних действий.

Когда примут решение

По словам Каллас, соответствующее предложение планируется представить на заседании Европейского совета в июне.

Речь идет об ограничении въезда в страны ЕС для бывших российских военных.

Позиция ЕС

"К июньскому заседанию мы подготовим предложения по ограничению въезда бывших российских боевиков в Европейский Союз", – отметила Каллас.

Поддержка Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал инициативу.

Он подчеркнул, что это важный сигнал для граждан РФ, участвующих в войне против Украины.

"Подписывая контракт на участие в войне, они одновременно подписывают себе запрет на въезд в Европу", – отметил он.

Призыв к странам ЕС

Сибига призвал все государства-члены Евросоюза поддержать эту инициативу.

По его словам, люди, воюющие против европейских государств, не должны иметь возможности свободно путешествовать по ЕС.

Все планує та планує, і знов планує та планує - страшні люди європейці!
22.04.2026 12:09 Ответить
А всім іншим кацапам можна, а українців потихеньку згодні на батьківщину відправляти. У московитів що в Україні, що в світі більше прав ніж у нас 🤬
22.04.2026 12:10 Ответить
І родичам до третього коліна, нехай до Монголії катаються
22.04.2026 12:10 Ответить
Стісняюсь спитать: а як прикордонна служба країн ЄС буде визначати - воювало воно проти України чи ні? А учасників "гібридної" війни можна пускати чи "ніззя"? А якщо воювало, але у нього там "дєд-баба-мама-папа-дєті" чи "сопствєнасть"?
22.04.2026 12:22 Ответить
І всим , з паспортом з двохголовою куркою.
22.04.2026 12:24 Ответить
Планує.... Слів нема....
22.04.2026 12:30 Ответить
Мало того що не виганяють так тільки тих що воювали не пвскатимуть а шпигуни терористи як розпізнаватимуть і таке питання а на яке таке воно у європі у них місця мало за уралом місця хватить 4 євросоюза розмістить ні сучі діти пруться сморід рюзькаго міра розносить
22.04.2026 12:30 Ответить
Нам то шо. Більшість кріпаків не має права виїзду з найдемократичнішої країни світу
22.04.2026 12:33 Ответить
 
 