Литва готується заборонити в’їзд для росіян, які воювали проти України: список уже почали формувати, - МВС країни
Литва готується запровадити заборону на в'їзд для росіян, які воювали проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це повідомив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович.
Список уже формують
За словами Кондратовича, список російських військових, які воювали проти України, вже почали формувати.
"Це національна ініціатива. Естонія вже розпочала, а ми зараз визначаємо, коли хто і яким чином зможе вводити дані, оскільки це трудомістка робота", - розповів він.
Міністр зауважив, що необхідно бути впевненими, що ці дані справді достовірні та точні, щоб згодом не виникло судових спорів.
"Колеги з Естонії мають такий список. Ми ділимося інформацією: вони вже ведуть його, а ми до них приєднуємося. Перевіримо дані і теж розпочнемо цю роботу", - запевнив він.
Кількість може сягати сотень тисяч
Також Кондратович зазначив, що кількість людей, які воювали на боці Росії проти України, величезна і може сягати сотень тисяч.
Міграційний департамент Литви заявив, що ще не отримав офіційних даних, але рішення будуть ухвалені в межах його компетенції, щойно вони надійдуть.
Що передувало?
- Естонія заборонила в’їзд для 261 росіянина, який воював в Україні, але тепер планує масштабніші обмеження для десятків або сотень тисяч осіб.
- Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна пропонує заборонити в’їзд до Шенгенської зони всім, хто служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території України.
- Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Литва підтримує заклики Естонії до країн ЄС запровадити скоординовану заборону на видачу шенгенських віз росіянам, які воювали в Україні.
- Пізніше Естонія запровадила заборону на в’їзд до Шенгенської зони для ще 1073 осіб, які брали участь у війні проти України на боці російських окупаційних військ.
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