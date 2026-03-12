Литва готовится запретить въезд россиянам, воевавшим против Украины: список уже начали формировать, - МВД страны
Литва готовится ввести запрет на въезд для россиян, воевавших против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом сообщил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.
Список уже формируют
По словам Кондратовича, список российских военных, воевавших против Украины, уже начали формировать.
"Это национальная инициатива. Эстония уже начала, а мы сейчас определяем, когда кто и каким образом сможет вводить данные, поскольку это трудоемкая работа", - рассказал он.
Министр отметил, что необходимо быть уверенными, что эти данные действительно достоверны и точны, чтобы впоследствии не возникло судебных споров.
"Коллеги из Эстонии имеют такой список. Мы делимся информацией: они уже ведут его, а мы к ним присоединяемся. Проверим данные и тоже начнем эту работу", - заверил он.
Количество может достигать сотен тысяч
Также Кондратович отметил, что количество людей, которые воевали на стороне России против Украины, огромно и может достигать сотен тысяч.
Миграционный департамент Литвы заявил, что еще не получил официальных данных, но решения будут приняты в пределах его компетенции, как только они поступят.
Что предшествовало?
- Эстония запретила въезд 261 россиянину, воевавшему в Украине, но теперь планирует более масштабные ограничения для десятков или сотен тысяч человек.
- Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предлагает запретить въезд в Шенгенскую зону всем, кто служил в российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Украины.
- Министр иностранных дел ЛитвыКястутисБудрис заявил, что Литва поддерживает призывы Эстонии к странам ЕС ввести скоординированный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, воевавшим в Украине.
- ПозжеЭстония ввела запрет на въезд в Шенгенскую зону для еще 1073 человек, которые участвовали в войне против Украины на стороне российских оккупационных войск.
