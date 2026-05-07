У 2025 році ЄС видав росіянам на 10% більше шенгенських віз: лідирує Франція

Попри санкції та війну проти України, країни ЄС у 2025 році збільшили кількість виданих шенгенських віз громадянам РФ більш ніж на 10%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv із посиланням на конфіденційні дані Європейської комісії та європейських дипломатів.

За даними "Шенгенського барометра", у 2025 році громадяни РФ подали понад 670 тисяч заяв на отримання шенгенських віз - це майже на 8% більше, ніж роком раніше. Водночас країни ЄС схвалили понад 620 тисяч дозволів, що на 10,2% перевищує показники 2024 року.

Більшість виданих віз - понад 477 тисяч, або близько 77% - припадає на туристичні поїздки. Другою за популярністю категорією стали поїздки для відвідування родичів і друзів, третьою - ділові відрядження.

Хто у лідерах?

Майже три чверті всіх заяв на візи припали на Францію, Італію та Іспанію — країни, віддалені від східного кордону ЄС.

Водночас держави Балтії та Північної Європи вже тривалий час виступають за обмеження туристичних поїздок росіян до Євросоюзу, поки Росія продовжує війну проти України.

Париж не лише видав найбільшу кількість дозволів для громадян РФ, а й продемонстрував найпомітніше зростання. У 2025 році Франція збільшила видачу віз росіянам більш ніж на 23%.

Це, як зазначають автори дослідження, підкреслює суперечність між заявами Європи про ізоляцію Кремля та збереженням інтересу окремих країн до російських туристів.

Чи будуть нові обмеження для росіян?

На початку 2026 року інформація щодо виданих росіянам віз зникла з оновленої версії "Шенгенського барометра". Статистику повернули лише у травні в окремому технічному документі після того, як вісім країн ЄС зажадали пояснень.

За словами європейських дипломатів, Франція нібито виступала проти публікації цих даних і була незадоволена їх появою у звіті.

Частина європейських політиків вважає, що повна ізоляція росіян може мати зворотний ефект і позбавити громадян РФ можливості бачити життя за межами впливу Кремля.

У Єврокомісії відмовилися коментувати можливий політичний тиск навколо статистики, однак підтвердили, що у квітні країнам ЄС надали оновлений огляд віз, виданих громадянам Росії.

Також у ЄС обговорюють можливість заборони на в’їзд для росіян, які брали участь у війні проти України. Очікується, що відповідну ініціативу представлять до червня.

