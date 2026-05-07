УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9137 відвідувачів онлайн
Новини Закритий Шенген для росіян
1 781 17

У 2025 році ЄС видав росіянам на 10% більше шенгенських віз: лідирує Франція

Країни ЄС збільшили видачу віз росіянам у 2025 році

Попри санкції та війну проти України, країни ЄС у 2025 році збільшили кількість виданих шенгенських віз громадянам РФ більш ніж на 10%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv із посиланням на конфіденційні дані Європейської комісії та європейських дипломатів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними "Шенгенського барометра", у 2025 році громадяни РФ подали понад 670 тисяч заяв на отримання шенгенських віз - це майже на 8% більше, ніж роком раніше. Водночас країни ЄС схвалили понад 620 тисяч дозволів, що на 10,2% перевищує показники 2024 року.

Більшість виданих віз - понад 477 тисяч, або близько 77% - припадає на туристичні поїздки. Другою за популярністю категорією стали поїздки для відвідування родичів і друзів, третьою - ділові відрядження.

Хто у лідерах?

Майже три чверті всіх заяв на візи припали на Францію, Італію та Іспанію — країни, віддалені від східного кордону ЄС.

Водночас держави Балтії та Північної Європи вже тривалий час виступають за обмеження туристичних поїздок росіян до Євросоюзу, поки Росія продовжує війну проти України.

Париж не лише видав найбільшу кількість дозволів для громадян РФ, а й продемонстрував найпомітніше зростання. У 2025 році Франція збільшила видачу віз росіянам більш ніж на 23%.

Це, як зазначають автори дослідження, підкреслює суперечність між заявами Європи про ізоляцію Кремля та збереженням інтересу окремих країн до російських туристів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС планує заборонити в’їзд росіянам, які воювали проти України, - Каллас

Чи будуть нові обмеження для росіян?

На початку 2026 року інформація щодо виданих росіянам віз зникла з оновленої версії "Шенгенського барометра". Статистику повернули лише у травні в окремому технічному документі після того, як вісім країн ЄС зажадали пояснень.

За словами європейських дипломатів, Франція нібито виступала проти публікації цих даних і була незадоволена їх появою у звіті.

Частина європейських політиків вважає, що повна ізоляція росіян може мати зворотний ефект і позбавити громадян РФ можливості бачити життя за межами впливу Кремля.

У Єврокомісії відмовилися коментувати можливий політичний тиск навколо статистики, однак підтвердили, що у квітні країнам ЄС надали оновлений огляд віз, виданих громадянам Росії.

Також у ЄС обговорюють можливість заборони на в’їзд для росіян, які брали участь у війні проти України. Очікується, що відповідну ініціативу представлять до червня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після ініціативи Здеховського ЄС готує заборону на в’їзд для росіян, які воювали проти України

Автор: 

віза (734) росія (69872) Франція (3312) Шенген (145) Євросоюз (15020)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
..."Частина європейських політиків вважає, що повна ізоляція росіян може мати зворотний ефект і позбавити громадян РФ можливості бачити життя за межами впливу Кремля..."
Ні, ну просто немає слів!!!!
Ці європейські придурки й досі живуть в рожевих толерантно-гуманних окулярах...
Немає слів!!!!
показати весь коментар
07.05.2026 08:55 Відповісти
+7
Необучаемі.
показати весь коментар
07.05.2026 07:36 Відповісти
+5
в общественном парижском сральнике есть надписи на сруцком язиге..
показати весь коментар
07.05.2026 06:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дайош рускіє квартали у кожне ранцузьке місто і містечко.
показати весь коментар
07.05.2026 06:42 Відповісти
в общественном парижском сральнике есть надписи на сруцком язиге..
показати весь коментар
07.05.2026 06:47 Відповісти
Для россиян положен только один вид виз- этап на Колыму.
показати весь коментар
07.05.2026 06:49 Відповісти
На 2 метри вниз їм можна без візи. І обов'язково у чорному пакеті
показати весь коментар
07.05.2026 07:25 Відповісти
біореактор , енергія і очищення землі, хоч якась користь від біосміття
показати весь коментар
07.05.2026 07:53 Відповісти
героям СВО
показати весь коментар
07.05.2026 06:53 Відповісти
Бізнес і тільки бізнес
показати весь коментар
07.05.2026 07:27 Відповісти
Необучаемі.
показати весь коментар
07.05.2026 07:36 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2026 07:38 Відповісти
Скажуть,що це "нєсагласним с рєжимам" видали(Насправді,серед них чимало засланих режимом,але не відають наївні хфранцузи,що чинять(((
показати весь коментар
07.05.2026 07:44 Відповісти
Макароновський триндьош це одне, а расіянські бабосики то зовсім інше.
показати весь коментар
07.05.2026 08:00 Відповісти
Французы, сколько я их знаю, беспренципные трусливые, и очень жадные людишки которые хза деньги готовы на много.
показати весь коментар
07.05.2026 08:22 Відповісти
ну і нехай тепер не плачуть
показати весь коментар
07.05.2026 08:28 Відповісти
..."Частина європейських політиків вважає, що повна ізоляція росіян може мати зворотний ефект і позбавити громадян РФ можливості бачити життя за межами впливу Кремля..."
Ні, ну просто немає слів!!!!
Ці європейські придурки й досі живуть в рожевих толерантно-гуманних окулярах...
Немає слів!!!!
показати весь коментар
07.05.2026 08:55 Відповісти
 
 