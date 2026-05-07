В 2025 году ЕС выдал россиянам на 10% больше шенгенских виз: лидирует Франция
Несмотря на санкции и войну против Украины, страны ЕС в 2025 году увеличили количество выданных шенгенских виз гражданам РФ более чем на 10%.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv со ссылкой на конфиденциальные данные Европейской комиссии и европейских дипломатов.
По данным "Шенгенского барометра", в 2025 году граждане РФ подали более 670 тысяч заявлений на получение шенгенских виз - это почти на 8% больше, чем годом ранее. При этом страны ЕС одобрили более 620 тысяч разрешений, что на 10,2% превышает показатели 2024 года.
Большинство выданных виз - более 477 тысяч, или около 77% - приходится на туристические поездки. Второй по популярности категорией стали поездки для посещения родственников и друзей, третьей - деловые командировки.
Кто в лидерах?
Почти три четверти всех заявлений на визы пришлось на Францию, Италию и Испанию - страны, удаленные от восточной границы ЕС.
В то же время страны Балтии и Северной Европы уже давно выступают за ограничение туристических поездок россиян в Евросоюз, пока Россия продолжает войну против Украины.
Париж не только выдал наибольшее количество разрешений для граждан РФ, но и продемонстрировал самый заметный рост. В 2025 году Франция увеличила выдачу виз россиянам более чем на 23%.
Это, как отмечают авторы исследования, подчеркивает противоречие между заявлениями Европы об изоляции Кремля и сохранением интереса отдельных стран к российским туристам.
Будут ли новые ограничения для россиян?
В начале 2026 года информация о выданных россиянам визах исчезла из обновленной версии "Шенгенского барометра". Статистику вернули только в мае в отдельном техническом документе после того, как восемь стран ЕС потребовали объяснений.
По словам европейских дипломатов, Франция якобы выступала против публикации этих данных и была недовольна их появлением в отчете.
Часть европейских политиков считает, что полная изоляция россиян может иметь обратный эффект и лишить граждан РФ возможности видеть жизнь за пределами влияния Кремля.
В Еврокомиссии отказались комментировать возможное политическое давление вокруг статистики, однако подтвердили, что в апреле странам ЕС предоставили обновленный обзор виз, выданных гражданам России.
Также в ЕС обсуждают возможность запрета на въезд для россиян, участвовавших в войне против Украины. Ожидается, что соответствующую инициативу представят до июня.
Ні, ну просто немає слів!!!!
Ці європейські придурки й досі живуть в рожевих толерантно-гуманних окулярах...
Немає слів!!!!