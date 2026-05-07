В 2025 году ЕС выдал россиянам на 10% больше шенгенских виз: лидирует Франция

Несмотря на санкции и войну против Украины, страны ЕС в 2025 году увеличили количество выданных шенгенских виз гражданам РФ более чем на 10%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv со ссылкой на конфиденциальные данные Европейской комиссии и европейских дипломатов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным "Шенгенского барометра", в 2025 году граждане РФ подали более 670 тысяч заявлений на получение шенгенских виз - это почти на 8% больше, чем годом ранее. При этом страны ЕС одобрили более 620 тысяч разрешений, что на 10,2% превышает показатели 2024 года.

Большинство выданных виз - более 477 тысяч, или около 77% - приходится на туристические поездки. Второй по популярности категорией стали поездки для посещения родственников и друзей, третьей - деловые командировки.

Кто в лидерах?

Почти три четверти всех заявлений на визы пришлось на Францию, Италию и Испанию - страны, удаленные от восточной границы ЕС.

В то же время страны Балтии и Северной Европы уже давно выступают за ограничение туристических поездок россиян в Евросоюз, пока Россия продолжает войну против Украины.

Париж не только выдал наибольшее количество разрешений для граждан РФ, но и продемонстрировал самый заметный рост. В 2025 году Франция увеличила выдачу виз россиянам более чем на 23%.

Это, как отмечают авторы исследования, подчеркивает противоречие между заявлениями Европы об изоляции Кремля и сохранением интереса отдельных стран к российским туристам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС планирует запретить въезд россиянам, воевавшим против Украины, - Каллас

Будут ли новые ограничения для россиян?

В начале 2026 года информация о выданных россиянам визах исчезла из обновленной версии "Шенгенского барометра". Статистику вернули только в мае в отдельном техническом документе после того, как восемь стран ЕС потребовали объяснений.

По словам европейских дипломатов, Франция якобы выступала против публикации этих данных и была недовольна их появлением в отчете.

Часть европейских политиков считает, что полная изоляция россиян может иметь обратный эффект и лишить граждан РФ возможности видеть жизнь за пределами влияния Кремля.

В Еврокомиссии отказались комментировать возможное политическое давление вокруг статистики, однако подтвердили, что в апреле странам ЕС предоставили обновленный обзор виз, выданных гражданам России.

Также в ЕС обсуждают возможность запрета на въезд для россиян, участвовавших в войне против Украины. Ожидается, что соответствующую инициативу представят до июня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После инициативы Здеховского ЕС готовит запрет на въезд для россиян, воевавших против Украины