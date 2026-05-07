РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5127 посетителей онлайн
Новости Закрытый Шенген для россиян
1 762 17

В 2025 году ЕС выдал россиянам на 10% больше шенгенских виз: лидирует Франция

Страны ЕС увеличили выдачу виз россиянам в 2025 году

Несмотря на санкции и войну против Украины, страны ЕС в 2025 году увеличили количество выданных шенгенских виз гражданам РФ более чем на 10%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv со ссылкой на конфиденциальные данные Европейской комиссии и европейских дипломатов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным "Шенгенского барометра", в 2025 году граждане РФ подали более 670 тысяч заявлений на получение шенгенских виз - это почти на 8% больше, чем годом ранее. При этом страны ЕС одобрили более 620 тысяч разрешений, что на 10,2% превышает показатели 2024 года.

Большинство выданных виз - более 477 тысяч, или около 77% - приходится на туристические поездки. Второй по популярности категорией стали поездки для посещения родственников и друзей, третьей - деловые командировки.

Кто в лидерах?

Почти три четверти всех заявлений на визы пришлось на Францию, Италию и Испанию - страны, удаленные от восточной границы ЕС.

В то же время страны Балтии и Северной Европы уже давно выступают за ограничение туристических поездок россиян в Евросоюз, пока Россия продолжает войну против Украины.

Париж не только выдал наибольшее количество разрешений для граждан РФ, но и продемонстрировал самый заметный рост. В 2025 году Франция увеличила выдачу виз россиянам более чем на 23%.

Это, как отмечают авторы исследования, подчеркивает противоречие между заявлениями Европы об изоляции Кремля и сохранением интереса отдельных стран к российским туристам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС планирует запретить въезд россиянам, воевавшим против Украины, - Каллас

Будут ли новые ограничения для россиян?

В начале 2026 года информация о выданных россиянам визах исчезла из обновленной версии "Шенгенского барометра". Статистику вернули только в мае в отдельном техническом документе после того, как восемь стран ЕС потребовали объяснений.

По словам европейских дипломатов, Франция якобы выступала против публикации этих данных и была недовольна их появлением в отчете.

Часть европейских политиков считает, что полная изоляция россиян может иметь обратный эффект и лишить граждан РФ возможности видеть жизнь за пределами влияния Кремля.

В Еврокомиссии отказались комментировать возможное политическое давление вокруг статистики, однако подтвердили, что в апреле странам ЕС предоставили обновленный обзор виз, выданных гражданам России.

Также в ЕС обсуждают возможность запрета на въезд для россиян, участвовавших в войне против Украины. Ожидается, что соответствующую инициативу представят до июня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После инициативы Здеховского ЕС готовит запрет на въезд для россиян, воевавших против Украины

Автор: 

виза (1204) россия (97423) Франция (3707) Шенген (197) Евросоюз (18035)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
..."Частина європейських політиків вважає, що повна ізоляція росіян може мати зворотний ефект і позбавити громадян РФ можливості бачити життя за межами впливу Кремля..."
Ні, ну просто немає слів!!!!
Ці європейські придурки й досі живуть в рожевих толерантно-гуманних окулярах...
Немає слів!!!!
показать весь комментарий
07.05.2026 08:55 Ответить
+7
Необучаемі.
показать весь комментарий
07.05.2026 07:36 Ответить
+5
в общественном парижском сральнике есть надписи на сруцком язиге..
показать весь комментарий
07.05.2026 06:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дайош рускіє квартали у кожне ранцузьке місто і містечко.
показать весь комментарий
07.05.2026 06:42 Ответить
в общественном парижском сральнике есть надписи на сруцком язиге..
показать весь комментарий
07.05.2026 06:47 Ответить
Для россиян положен только один вид виз- этап на Колыму.
показать весь комментарий
07.05.2026 06:49 Ответить
На 2 метри вниз їм можна без візи. І обов'язково у чорному пакеті
показать весь комментарий
07.05.2026 07:25 Ответить
біореактор , енергія і очищення землі, хоч якась користь від біосміття
показать весь комментарий
07.05.2026 07:53 Ответить
героям СВО
показать весь комментарий
07.05.2026 06:53 Ответить
Бізнес і тільки бізнес
показать весь комментарий
07.05.2026 07:27 Ответить
Необучаемі.
показать весь комментарий
07.05.2026 07:36 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2026 07:38 Ответить
Скажуть,що це "нєсагласним с рєжимам" видали(Насправді,серед них чимало засланих режимом,але не відають наївні хфранцузи,що чинять(((
показать весь комментарий
07.05.2026 07:44 Ответить
Макароновський триндьош це одне, а расіянські бабосики то зовсім інше.
показать весь комментарий
07.05.2026 08:00 Ответить
Французы, сколько я их знаю, беспренципные трусливые, и очень жадные людишки которые хза деньги готовы на много.
показать весь комментарий
07.05.2026 08:22 Ответить
ну і нехай тепер не плачуть
показать весь комментарий
07.05.2026 08:28 Ответить
..."Частина європейських політиків вважає, що повна ізоляція росіян може мати зворотний ефект і позбавити громадян РФ можливості бачити життя за межами впливу Кремля..."
Ні, ну просто немає слів!!!!
Ці європейські придурки й досі живуть в рожевих толерантно-гуманних окулярах...
Немає слів!!!!
показать весь комментарий
07.05.2026 08:55 Ответить
 
 