ЕС рассматривает ограничения на выдачу виз россиянам после диверсии в Лейпциге, - Bloomberg

Евросоюз готовится обсудить новые ограничения в отношении России после того, как Германия обвинила Москву в организации диверсии с использованием дронов в аэропорту Лейпциг/Галле. Среди возможных мер — сокращение выдачи туристических виз россиянам, ограничение передвижения дипломатов РФ и новые санкции против теневого флота.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом агентству рассказали источники, знакомые с ходом обсуждений.

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Новые ограничения обсудят послы ЕС

По данным Bloomberg, послы стран Евросоюза должны обсудить возможные меры в течение ближайших недель.

Среди предложений — ужесточение ограничений на выдачу туристических виз гражданам России, ограничение возможностей российских дипломатов свободно передвигаться по странам ЕС и введение новых санкций против судов теневого флота, перевозящих российскую нефть.

Обсуждение активизировалось после инцидента в аэропорту Лейпциг/Галле. Один наполненный взрывчаткой дрон обнаружили недалеко от украинского транспортного самолета, еще один — вблизи аэропорта.

Германия обвинила Россию в причастности к диверсии и уже анонсировала ужесточение визовой политики и пограничного контроля в отношении граждан РФ.

В немецком МИД заявили, что туристические поездки россиян не могут продолжаться в прежнем формате, а количество выданных им виз Берлин считает слишком большим и намерен сократить.

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Польша предлагает пойти еще дальше

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал ЕС сократить число российских дипломатов примерно на 40%. По его словам, часть из них выполняет задачи, несовместимые с дипломатическим статусом.

Он также выступил за ограничение передвижения дипломатов РФ по территории Евросоюза, сокращение выдачи шенгенских виз россиянам и обязательное использование гражданами РФ биометрических документов для въезда в ЕС.

Франция, которая вместе с Италией и Испанией входит в число стран ЕС, выдающих россиянам наибольшее количество туристических виз, также допускает дальнейшие шаги.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов поддержать дополнительные меры, если этого потребуют обстоятельства.

На фоне диверсии Германия также решила закрыть "Русский дом" в Берлине и российское консульство в Бонне.

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