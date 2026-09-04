ЄС розглядає обмеження на видачу віз росіянам після диверсії у Лейпцигу, - Bloomberg

Євросоюз готується обговорити нові обмеження проти Росії після того, як Німеччина звинуватила Москву в організації диверсії з дронами в аеропорту Лейпциг/Галле. Серед можливих заходів – скорочення видачі туристичних віз росіянам, обмеження пересування дипломатів РФ та нові санкції проти тіньового флоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це агентству розповіли джерела, обізнані з перебігом обговорень.

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Нові обмеження обговорять посли ЄС

За даними Bloomberg, посли країн Євросоюзу мають обговорити можливі заходи протягом найближчих тижнів.

Серед пропозицій – посилення обмежень на видачу туристичних віз громадянам Росії, звуження можливостей російських дипломатів вільно пересуватися країнами ЄС та запровадження нових санкцій проти суден тіньового флоту, які перевозять російську нафту.

Обговорення активізувалося після інциденту в аеропорту Лейпциг/Галле. Один начинений вибухівкою дрон виявили неподалік українського транспортного літака, ще один – поблизу аеропорту.

Німеччина звинуватила Росію в причетності до диверсії та вже анонсувала посилення візової політики й прикордонного контролю щодо громадян РФ.

У німецькому МЗС заявили, що туристичні поїздки росіян не можуть продовжуватися в колишньому форматі, а кількість виданих їм віз Берлін вважає надто великою і має намір скоротити.

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Польща пропонує піти ще далі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав ЄС скоротити кількість російських дипломатів приблизно на 40%. За його словами, частина з них виконує завдання, несумісні з дипломатичним статусом.

Він також виступив за обмеження пересування дипломатів РФ територією Євросоюзу, скорочення видачі шенгенських віз росіянам та обов'язкове використання громадянами РФ біометричних документів для в'їзду до ЄС.

Франція, яка разом з Італією та Іспанією належить до країн ЄС, що видають росіянам найбільше туристичних віз, також допускає подальші кроки.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж готовий підтримати додаткові заходи, якщо цього вимагатимуть обставини.

На тлі диверсії Німеччина також вирішила закрити "Російський дім" у Берліні та російське консульство в Бонні.

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