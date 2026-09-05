"Скоротити до абсолютного мінімуму": Німеччина закликала ЄС обмежити видачу віз для росіян, - The Guardian

Німеччина закликала країни ЄС різко скоротити видачу туристичних віз громадянам Росії на тлі низки нещодавніх диверсій, відповідальність за які Берлін покладає на Москву. Серед них і спроба атаки на аеропорт Лейпцига.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

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Диверсія в Лейпцигу

Німецькі спецслужби розслідують справу громадянина Білорусі, який також має російський паспорт. Його підозрюють у підготовці атаки з використанням дронів та вибухівки на аеропорт Лейпцига, де ціллю міг бути український вантажний літак Ан-124.

За даними слідства, підозрюваний в'їхав до Шенгенської зони за туристичною візою, виданою посольством Італії в Мінську, хоча саму Італію він так і не відвідав.

У МЗС Німеччини вважають "надто високою" кількість туристичних віз, яку громадяни Росії отримують для в'їзду до країн ЄС. За даними джерел, близьких до німецького уряду, така масова видача віз суперечить духу антиросійських санкцій, запроваджених через агресію РФ проти України, а також ускладнює перевірку осіб та справжньої мети їхніх поїздок.

Стрімке зростання видачі віз

Італійське видання Linkiesta із посиланням на статистику Єврокомісії зазначає, що у 2021 році Італія видала білорусам лише 2 968 віз, тоді як торік цей показник зріс до 50 709.

Аналогічна ситуація спостерігається і щодо росіян. Якщо у 2021 році Італія видала їм 63 894 візи, то торік цей показник перевищив 165 тисяч, тобто за час повномасштабної війни зріс майже втричі.

На тлі цього голова МЗС Італії Антоніо Таяні вже доручив перевірити підстави, за яких підозрюваному громадянину Білорусі було видано візу.

"Існує процедура видачі віз, оскільки потрібно виконати певні вимоги. Якщо людина відповідає цим вимогам і щодо неї немає жодного індивідуального попередження, візу видають. Якщо саме так і сталося, ми спробуємо зрозуміти, чому цю візу видали", - заявив Таяні.

Зазначається, що Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Польща та Чехія майже повністю зупинили видачу віз громадянам Росії, запровадивши національні обмеження, які виявилися жорсткішими за загальноєвропейські.

Натомість інші країни ЄС продовжують оформлювати росіянам велику кількість візових документів, а деякі з них навіть збільшують їхню кількість.

"Країни, розташовані географічно ближче до Росії або з великими російськими меншинами, повністю закривають кордони чи різко скорочують кількість віз, зокрема для студентів", - зазначила старша наукова співробітниця Італійського інституту міжнародних політичних досліджень (ISPI) Елеонора Тафуро Амброзетті.

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Заклики Бундестагу до ізоляції РФ

Провідний експерт правлячої партії ХДС із питань зовнішньої та безпекової політики у Бундестазі Родеріх Кізеветтер закликав Євросоюз негайно призупинити програму видачі туристичних віз громадянам Росії. Він назвав її "неприйнятною" як з погляду безпеки, так і з морального погляду.

За словами політика, безпекові ризики є "величезними", оскільки можливість вільно пересуватися Євросоюзом за візою "використовують для шпигунства та диверсій". З огляду на це Кізеветтер вимагає скоротити видачу віз росіянам "до абсолютного мінімуму".

"Це надмірне видавання туристичних віз росіянам суперечить європейській стратегії ізоляції Росії. Це створює хибне враження нормалізації для заможних росіян, саме тих, хто отримує вигоду від терору кремлівського режиму", - сказав він.

За його словами, неправильно, що Росія "щодня веде жорстоку загарбницьку війну на знищення проти України", тоді як росіяни продовжують безтурботно відпочивати в ЄС.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Євросоюз готується обговорити нові обмеження проти Росії після того, як Німеччина звинуватила Москву в організації диверсії з дронами в аеропорту Лейпциг/Галле. Серед можливих заходів – скорочення видачі туристичних віз росіянам, обмеження пересування дипломатів РФ та нові санкції проти тіньового флоту.

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