Кожен контрактник РФ має знати: шлях до Європи для нього закритий, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав пропозицію Європейської комісії заборонити в’їзд до країн ЄС колишнім російським військовослужбовцям. За його словами, над цією ініціативою Україна спільно з партнерами працювала впродовж кількох місяців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі Х.
"Вдячний Європейській комісії за представлення 21-го пакета санкцій проти Росії, спрямованого на енергетику, фінансові послуги, криптоактиви та торгівлю", - написав Сибіга.
Україна місяцями лобіювала цю пропозицію
Також міністр привітав довгоочікувану пропозицію заборонити в'їзд до ЄС колишнім російським комбатантам.
"Ми місяцями працювали над цією ідеєю разом із Каєю Каллас та нашими партнерами, насамперед Естонією, і я радий бачити, як вона втілюється в життя", - зазначив він.
Ті, хто вирішив стати частиною найбільшої загарбницької війни в Європі з часів Другої світової війни, не повинні мати жодного права на в'їзд до Європи. Справедливо та вчасно", - наголосив Сибіга.
"Кожен росіянин, який підписує контракт, має знати, що він також підписує заборону на в'їзд. Російський агресор повинен отримати максимальний тиск за свою відмову обрати мир. Санкції працюють, і їх необхідно посилювати. Ми очікуємо на швидке ухвалення цього важливого пакета державами-членами ЄС", - зауважив міністр.
21-й пакет санкцій
Відомо, що 9 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль