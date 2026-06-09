УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Обмеження для росіян в країнах ЄС Візові обмеження в ЄС для громадян РФ
510 13

Кожен контрактник РФ має знати: шлях до Європи для нього закритий, - Сибіга

Сибіга підтримав заборону на в’їзд до ЄС для російських комбатантів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав пропозицію Європейської комісії заборонити в’їзд до країн ЄС колишнім російським військовослужбовцям. За його словами, над цією ініціативою Україна спільно з партнерами працювала впродовж кількох місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Вдячний Європейській комісії за представлення 21-го пакета санкцій проти Росії, спрямованого на енергетику, фінансові послуги, криптоактиви та торгівлю", - написав Сибіга.

Україна місяцями лобіювала цю пропозицію

Також міністр привітав довгоочікувану пропозицію заборонити в'їзд до ЄС колишнім російським комбатантам.

Читайте: Латвія закликала країни ЄС зупинити надання віз громадянам РФ

"Ми місяцями працювали над цією ідеєю разом із Каєю Каллас та нашими партнерами, насамперед Естонією, і я радий бачити, як вона втілюється в життя", - зазначив він.

Ті, хто вирішив стати частиною найбільшої загарбницької війни в Європі з часів Другої світової війни, не повинні мати жодного права на в'їзд до Європи. Справедливо та вчасно", - наголосив Сибіга.

Також читайте: Всім, хто воював проти України, можуть заборонити в’їзд до ЄС, - фон дер Ляєн

"Кожен росіянин, який підписує контракт, має знати, що він також підписує заборону на в'їзд. Російський агресор повинен отримати максимальний тиск за свою відмову обрати мир. Санкції працюють, і їх необхідно посилювати. Ми очікуємо на швидке ухвалення цього важливого пакета державами-членами ЄС", - зауважив міністр.

21-й пакет санкцій

Відомо, що 9 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Автор: 

Євросоюз (15211) Сибіга Андрій (997)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Більшість тих "контрактників, "світ бачили" - тільки коли служить поїхали... А до того могли й за межі району, не виїжджать. Я у 1989 році говорив, у Саратові, з сусідом по гуртожитку. Він мені розказував так азартно та впевнено, про "бандер". Я його спитав, де він їх бачив. А той мені й каже, що сам не бачив, але йому багато розказували... Почав розпитувать - де бували ті, що розказували... Вияснилося, що й вони на Україні, не бували...
показати весь коментар
09.06.2026 17:42 Відповісти
+3
Вони начебто там бувають. Ви ще без Coca cola їх залиште " звірі". 🐱
показати весь коментар
09.06.2026 17:28 Відповісти
+2
Колишнів військовим заборонено. А нинішнім? Усі спортсмени з кацапських клубів "ска" та "цска" -- військові. Вони не знали?
показати весь коментар
09.06.2026 17:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони начебто там бувають. Ви ще без Coca cola їх залиште " звірі". 🐱
показати весь коментар
09.06.2026 17:28 Відповісти
А звідки це сівохо знає хто з кацапів воював ,а хто -ні ,вони що особисто доповідають про це сивохі ? Якщо кацапи і поїдуть за кордон ,то їм зроблять "чистенький " закордонний паспорт ,що як кажуть "комар носа не підточить ".
показати весь коментар
09.06.2026 17:34 Відповісти
Колишнів військовим заборонено. А нинішнім? Усі спортсмени з кацапських клубів "ска" та "цска" -- військові. Вони не знали?
показати весь коментар
09.06.2026 17:34 Відповісти
Та й "дінамо", гадаю, теж.
показати весь коментар
09.06.2026 17:35 Відповісти
незабаром те ж саме буде й для українських чоловіків 18-60. той же сибіга з зєлєчкою вимагають такого ж від європєйських партньоров. плюс вислати всих, кому вдалось раніше з смарагдового раю врятуватись! а таких по їхніх прикидках від 40k до 110 k, потенційних штурмовиків та потужний потік бабла тцк-унам та їх кураторам!
показати весь коментар
09.06.2026 17:35 Відповісти
Забороніть всім кацапам. Це щось зрушить всередині Кацапстану. Потрібно створювати некомфортні умови не тільки декларативно верхівці, а реально всім громадянам.
показати весь коментар
09.06.2026 17:41 Відповісти
Ще раз: в'їзд в цивілізоване світове суспільство (зокрема, в ЄвросоюЗ) повинен бути забороненм всім касапам. Для "хороших русскіх" можна зробити виключення - надавати їм візи в консульствах країн наших безвідмовних союзників, як то Литви, Естонії, Данії, ну, і ще Україна парочку таких може назвати.
показати весь коментар
09.06.2026 17:41 Відповісти
Більшість тих "контрактників, "світ бачили" - тільки коли служить поїхали... А до того могли й за межі району, не виїжджать. Я у 1989 році говорив, у Саратові, з сусідом по гуртожитку. Він мені розказував так азартно та впевнено, про "бандер". Я його спитав, де він їх бачив. А той мені й каже, що сам не бачив, але йому багато розказували... Почав розпитувать - де бували ті, що розказували... Вияснилося, що й вони на Україні, не бували...
показати весь коментар
09.06.2026 17:42 Відповісти
И не только контрактники, добровольцы и призывники, но и члены их семей.
показати весь коментар
09.06.2026 17:51 Відповісти
Да они в Дубай и Азию гоняют🤣
показати весь коментар
09.06.2026 18:07 Відповісти
Мені здається,що у цього недоміністра вся робота в соцмережах.Раніше найпливовішими міністерствами були МЗС і оборони.А зараз одні клоуни.А за всіх працює Найвеличніший,а йому розумні не потрібні.
показати весь коментар
09.06.2026 18:29 Відповісти
Не треба було цей закон, а просто виловлювати тих сволошників та видавати Україні! Нехай їдуть...
показати весь коментар
09.06.2026 18:39 Відповісти
Не тільки військовослужбовцям, а їх сім'ям.Щоб ця погань ніколи не виїджала зі свого мухосранська.Також всім хто підтримує там цю війну подати як терористів в иіждународний розшук щоб ця погань кроми своєї параші більше нічого не бачила. !
показати весь коментар
09.06.2026 18:47 Відповісти
 
 