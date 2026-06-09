Кожен контрактник РФ має знати: шлях до Європи для нього закритий, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав пропозицію Європейської комісії заборонити в’їзд до країн ЄС колишнім російським військовослужбовцям. За його словами, над цією ініціативою Україна спільно з партнерами працювала впродовж кількох місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі Х.

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"Вдячний Європейській комісії за представлення 21-го пакета санкцій проти Росії, спрямованого на енергетику, фінансові послуги, криптоактиви та торгівлю", - написав Сибіга.

Україна місяцями лобіювала цю пропозицію

Також міністр привітав довгоочікувану пропозицію заборонити в'їзд до ЄС колишнім російським комбатантам.

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"Ми місяцями працювали над цією ідеєю разом із Каєю Каллас та нашими партнерами, насамперед Естонією, і я радий бачити, як вона втілюється в життя", - зазначив він.

Ті, хто вирішив стати частиною найбільшої загарбницької війни в Європі з часів Другої світової війни, не повинні мати жодного права на в'їзд до Європи. Справедливо та вчасно", - наголосив Сибіга.

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"Кожен росіянин, який підписує контракт, має знати, що він також підписує заборону на в'їзд. Російський агресор повинен отримати максимальний тиск за свою відмову обрати мир. Санкції працюють, і їх необхідно посилювати. Ми очікуємо на швидке ухвалення цього важливого пакета державами-членами ЄС", - зауважив міністр.

21-й пакет санкцій

Відомо, що 9 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.