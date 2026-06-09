Каждый контрактник РФ должен знать: путь в Европу для него закрыт, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал предложение Европейской комиссии запретить въезд в страны ЕС бывшим российским военнослужащим. По его словам, над этой инициативой Украина совместно с партнерами работала в течение нескольких месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсети Х.

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"Благодарен Европейской комиссии за представление 21-го пакета санкций против России, направленного на энергетику, финансовые услуги, криптоактивы и торговлю", - написал Сибига.

Украина месяцами лоббировала это предложение

Также министр приветствовал долгожданное предложение запретить въезд в ЕС бывшим российским комбатантам.

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"Мы месяцами работали над этой идеей вместе с Каей Каллас и нашими партнерами, прежде всего Эстонией, и я рад видеть, как она воплощается в жизнь", - отметил он.

Те, кто решил стать частью крупнейшей агрессивной войны в Европе со времен Второй мировой войны, не должны иметь никакого права на въезд в Европу. Справедливо и своевременно", - подчеркнул Сибига.

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"Каждый россиянин, который подписывает контракт, должен знать, что он также подписывает запрет на въезд. Российский агрессор должен испытать максимальное давление за свой отказ выбрать мир. Санкции работают, и их необходимо усиливать. Мы ожидаем скорого принятия этого важного пакета государствами-членами ЕС", - отметил министр.

21-й пакет санкций

Известно, что 9 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет санкций ЕС против России.