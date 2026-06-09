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Каждый контрактник РФ должен знать: путь в Европу для него закрыт, - Сибига

Сибига поддержал запрет на въезд в ЕС для российских комбатантов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал предложение Европейской комиссии запретить въезд в страны ЕС бывшим российским военнослужащим. По его словам, над этой инициативой Украина совместно с партнерами работала в течение нескольких месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсети Х.

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"Благодарен Европейской комиссии за представление 21-го пакета санкций против России, направленного на энергетику, финансовые услуги, криптоактивы и торговлю", - написал Сибига.

Украина месяцами лоббировала это предложение

Также министр приветствовал долгожданное предложение запретить въезд в ЕС бывшим российским комбатантам.

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"Мы месяцами работали над этой идеей вместе с Каей Каллас и нашими партнерами, прежде всего Эстонией, и я рад видеть, как она воплощается в жизнь", - отметил он.

Те, кто решил стать частью крупнейшей агрессивной войны в Европе со времен Второй мировой войны, не должны иметь никакого права на въезд в Европу. Справедливо и своевременно", - подчеркнул Сибига.

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"Каждый россиянин, который подписывает контракт, должен знать, что он также подписывает запрет на въезд. Российский агрессор должен испытать максимальное давление за свой отказ выбрать мир. Санкции работают, и их необходимо усиливать. Мы ожидаем скорого принятия этого важного пакета государствами-членами ЕС", - отметил министр.

21-й пакет санкций

Известно, что 9 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет санкций ЕС против России.

Автор: 

Евросоюз (18188) Сибига Андрей (985)
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Топ комментарии
+4
Більшість тих "контрактників, "світ бачили" - тільки коли служить поїхали... А до того могли й за межі району, не виїжджать. Я у 1989 році говорив, у Саратові, з сусідом по гуртожитку. Він мені розказував так азартно та впевнено, про "бандер". Я його спитав, де він їх бачив. А той мені й каже, що сам не бачив, але йому багато розказували... Почав розпитувать - де бували ті, що розказували... Вияснилося, що й вони на Україні, не бували...
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09.06.2026 17:42 Ответить
+3
Вони начебто там бувають. Ви ще без Coca cola їх залиште " звірі". 🐱
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09.06.2026 17:28 Ответить
+2
Колишнів військовим заборонено. А нинішнім? Усі спортсмени з кацапських клубів "ска" та "цска" -- військові. Вони не знали?
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09.06.2026 17:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вони начебто там бувають. Ви ще без Coca cola їх залиште " звірі". 🐱
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09.06.2026 17:28 Ответить
А звідки це сівохо знає хто з кацапів воював ,а хто -ні ,вони що особисто доповідають про це сивохі ? Якщо кацапи і поїдуть за кордон ,то їм зроблять "чистенький " закордонний паспорт ,що як кажуть "комар носа не підточить ".
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09.06.2026 17:34 Ответить
Колишнів військовим заборонено. А нинішнім? Усі спортсмени з кацапських клубів "ска" та "цска" -- військові. Вони не знали?
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09.06.2026 17:34 Ответить
Та й "дінамо", гадаю, теж.
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09.06.2026 17:35 Ответить
незабаром те ж саме буде й для українських чоловіків 18-60. той же сибіга з зєлєчкою вимагають такого ж від європєйських партньоров. плюс вислати всих, кому вдалось раніше з смарагдового раю врятуватись! а таких по їхніх прикидках від 40k до 110 k, потенційних штурмовиків та потужний потік бабла тцк-унам та їх кураторам!
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09.06.2026 17:35 Ответить
Забороніть всім кацапам. Це щось зрушить всередині Кацапстану. Потрібно створювати некомфортні умови не тільки декларативно верхівці, а реально всім громадянам.
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09.06.2026 17:41 Ответить
Ще раз: в'їзд в цивілізоване світове суспільство (зокрема, в ЄвросоюЗ) повинен бути забороненм всім касапам. Для "хороших русскіх" можна зробити виключення - надавати їм візи в консульствах країн наших безвідмовних союзників, як то Литви, Естонії, Данії, ну, і ще Україна парочку таких може назвати.
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09.06.2026 17:41 Ответить
Більшість тих "контрактників, "світ бачили" - тільки коли служить поїхали... А до того могли й за межі району, не виїжджать. Я у 1989 році говорив, у Саратові, з сусідом по гуртожитку. Він мені розказував так азартно та впевнено, про "бандер". Я його спитав, де він їх бачив. А той мені й каже, що сам не бачив, але йому багато розказували... Почав розпитувать - де бували ті, що розказували... Вияснилося, що й вони на Україні, не бували...
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09.06.2026 17:42 Ответить
И не только контрактники, добровольцы и призывники, но и члены их семей.
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09.06.2026 17:51 Ответить
Да они в Дубай и Азию гоняют🤣
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09.06.2026 18:07 Ответить
Мені здається,що у цього недоміністра вся робота в соцмережах.Раніше найпливовішими міністерствами були МЗС і оборони.А зараз одні клоуни.А за всіх працює Найвеличніший,а йому розумні не потрібні.
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09.06.2026 18:29 Ответить
Не треба було цей закон, а просто виловлювати тих сволошників та видавати Україні! Нехай їдуть...
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09.06.2026 18:39 Ответить
Не тільки військовослужбовцям, а їх сім'ям.Щоб ця погань ніколи не виїджала зі свого мухосранська.Також всім хто підтримує там цю війну подати як терористів в иіждународний розшук щоб ця погань кроми своєї параші більше нічого не бачила. !
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09.06.2026 18:47 Ответить
 
 