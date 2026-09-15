Євросоюз готує масштабний список санкцій проти РФ, – Каллас

Європейський Союз готує нові заходи проти російської економіки, зокрема тіньового флоту, а також обговорює нові обмеження на пересування російських дипломатів, заборону віз для екскомбатантів та перегляд політики щодо туристичних віз для громадян РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час виступу в Європарламенті заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, пише "Укрінформ".

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ЄС посилює тиск на російську економіку

Каллас заявила, що санкції ЄС уже завдали російській економіці значних втрат. За її словами, зараз готується новий масштабний список персональних та юридичних обмежень.

"Санкції ЄС вже позбавили російську економіку 1 трлн євро. Зараз ми фіналізуємо наймасштабніший список персональних та юридичних обмежень. Ми також послідовно демонтуємо тіньовий флот: військово-морські операції ЄС беруть на себе ініціативу з огляду підозрілих суден. Завдяки нашій дипломатичній роботі по всьому світу дедалі менше країн дозволяють цим танкерам ходити під своїми прапорами. В результаті наших зусиль сотні суден уже позбавлені прапорів", - наголосила Каллас.

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Для росіян можуть посилити візові обмеження

Говорячи про дипломатичний тиск та обмеження пересування росіян, висока представниця ЄС відзначила потребу в нових рішучих кроках.

"Ми вже скоротили дипломатичну присутність Росії в ЄС, встановили нові вимоги для пересування всередині Шенгенської зони та обмежили штат представництва РФ при ЄС до 40 осіб. Країни-члени роблять те саме, адже нещодавно Угорщина вислала 10 російських дипломатів. Але є потенціал зробити більше. Ми можемо ще більше посилити контроль за пересуванням російських дипломатів у Шенгені, заборонити видачу віз для російських екскомбатантів та переглянути видачу туристичних віз громадянам Росії. Ми повинні скоротити пул людей, здатних здійснювати атаки на європейській території", - підкреслила дипломатка.

Раніше повідомлялося, що Німеччина закликала країни ЄС різко скоротити видачу туристичних віз громадянам Росії на тлі низки нещодавніх диверсій, відповідальність за які Берлін покладає на Москву. Серед них і спроба атаки на аеропорт Лейпцига.

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