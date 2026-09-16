В Палате представителей США 16 сентября будет проходить голосование по санкциям против РФ
Окончательное голосование по законопроекту об ужесточении санкций против России состоится в Палате представителей США в среду, 16 сентября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу в соцсети Х.
Отмечается, что конгрессмен от Республиканской партии Майкл Маккол заявил, что лично будет курировать обсуждение документа непосредственно перед решающим голосованием в сессионном зале.
"Завтра я буду руководить дебатами в зале Палаты представителей по поводу окончательного принятия закона о санкциях Линдси Грэма", — заявил Макколл.
Соавтор инициативы, сенатор-демократ Ричард Блюменталь также обратился к украинской общине. Он подтвердил непоколебимую поддержку Украины и подчеркнул, что закон способен "сжечь дотла" военную машину Владимира Путина.
"Мы не успокоимся, пока Украина не станет защищенной свободной нацией", — сказал Блюменталь.
Что предшествовало этому?
Палата представителей США преодолела ключевое процедурное препятствие и разблокировала дальнейшее рассмотрение законопроекта о санкциях против России. Документ, в частности, предусматривает возможность введения пошлин против стран, закупающих российские энергоносители.
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