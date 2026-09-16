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Новости Санкции США против России
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В Палате представителей США 16 сентября будет проходить голосование по санкциям против РФ

Палата представителей США назвала дату голосования по санкциям против РФ

Окончательное голосование по законопроекту об ужесточении санкций против России состоится в Палате представителей США в среду, 16 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу в соцсети Х.

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Отмечается, что конгрессмен от Республиканской партии Майкл Маккол заявил, что лично будет курировать обсуждение документа непосредственно перед решающим голосованием в сессионном зале.

"Завтра я буду руководить дебатами в зале Палаты представителей по поводу окончательного принятия закона о санкциях Линдси Грэма", — заявил Макколл.

Соавтор инициативы, сенатор-демократ Ричард Блюменталь также обратился к украинской общине. Он подтвердил непоколебимую поддержку Украины и подчеркнул, что закон способен "сжечь дотла" военную машину Владимира Путина.

"Мы не успокоимся, пока Украина не станет защищенной свободной нацией", — сказал Блюменталь. 

Что предшествовало этому?

Палата представителей США преодолела ключевое процедурное препятствие и разблокировала дальнейшее рассмотрение законопроекта о санкциях против России. Документ, в частности, предусматривает возможность введения пошлин против стран, закупающих российские энергоносители.

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Автор: 

россия (89567) санкции (12563) США (30475) Маккол Майкл (12) Блюменталь Ричард (44)
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Топ комментарии
+10
Законопроект може і приймуть ,але чи підпише недоумковатий Трамп ,коли навіть весілля його сина фінансував путінський олігарх ,це при тому що трамп на махінаціях заробив 6,5 мільярди доларів.
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16.09.2026 07:15 Ответить
+3
А якщо підпише. то що? Слабким місцем цього закону є сам Трамп, який не буде його застосовувати 🤔
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16.09.2026 07:23 Ответить
+2
@ (у перекладі):
"СЕНСАЦІЯ: Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію про виведення сил США з Ірану та припинення війни.
7 республіканців приєдналися до всіх демократів, голосуючи «за»."


https://pbs.twimg.com/media/HSTgLf-WAAAzHlt.jpg
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16.09.2026 07:21 Ответить

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