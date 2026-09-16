Палата представителей США разблокировала рассмотрение законопроекта о санкциях против России

Палата представителей США преодолела ключевое процедурное препятствие и разблокировала дальнейшее рассмотрение законопроекта о санкциях против России. Документ, в частности, предусматривает возможность введения пошлин в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

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Процедурное решение было принято с минимальным перевесом — 214 голосов "за" против 211 "против".

Как отмечает издание, продвижение законопроекта поддержали двое демократов — Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес. Они во второй раз за последние две недели проголосовали вопреки позиции своей партии.

Теперь документ может перейти к обсуждению и окончательному голосованию в Палате представителей. Его основным инициатором был покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

В Палате представителей говорят о поддержке Украины

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол назвал продвижение законопроекта важным сигналом для России о поддержке Украины Соединенными Штатами.

"Сенатор Линдси Грэм прекрасно понимал эти глобальные угрозы, и именно поэтому он более года работал над этим законопроектом", — заявил Маккол.

В то же время против документа выступают представители Демократической партии. Они, в частности, обращают внимание на то, что законопроект расширяет полномочия президента по введению пошлин.

Демократы также заявили, что документ может привести к росту цен для американцев, и призвали продолжить двухпартийные переговоры по его содержанию.

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Что предусматривает законопроект

По словам политического директора "Американской коалиции за Украину" Евгения Гончарова, нынешняя редакция документа предусматривает:

расширение персональных санкций против российского военного руководства и иностранных поставщиков;

запрет на новые американские инвестиции в российскую экономику;

меры против российского "теневого флота" нефтяных танкеров;

ужесточение ограничений на экспорт в Россию товаров, которые могут использоваться для производства оружия.

Кроме того, документ уполномочивает президента США вводить пошлины против стран, закупающих российские энергоносители.

Дальнейшая судьба законопроекта будет зависеть от его рассмотрения и голосования в Палате представителей, а также от последующих процедур в Конгрессе США.

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