Палата представителей США разблокировала рассмотрение законопроекта о санкциях против России
Палата представителей США преодолела ключевое процедурное препятствие и разблокировала дальнейшее рассмотрение законопроекта о санкциях против России. Документ, в частности, предусматривает возможность введения пошлин в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.
Процедурное решение было принято с минимальным перевесом — 214 голосов "за" против 211 "против".
Как отмечает издание, продвижение законопроекта поддержали двое демократов — Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес. Они во второй раз за последние две недели проголосовали вопреки позиции своей партии.
Теперь документ может перейти к обсуждению и окончательному голосованию в Палате представителей. Его основным инициатором был покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.
В Палате представителей говорят о поддержке Украины
Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол назвал продвижение законопроекта важным сигналом для России о поддержке Украины Соединенными Штатами.
"Сенатор Линдси Грэм прекрасно понимал эти глобальные угрозы, и именно поэтому он более года работал над этим законопроектом", — заявил Маккол.
В то же время против документа выступают представители Демократической партии. Они, в частности, обращают внимание на то, что законопроект расширяет полномочия президента по введению пошлин.
Демократы также заявили, что документ может привести к росту цен для американцев, и призвали продолжить двухпартийные переговоры по его содержанию.
Что предусматривает законопроект
По словам политического директора "Американской коалиции за Украину" Евгения Гончарова, нынешняя редакция документа предусматривает:
- расширение персональных санкций против российского военного руководства и иностранных поставщиков;
- запрет на новые американские инвестиции в российскую экономику;
- меры против российского "теневого флота" нефтяных танкеров;
- ужесточение ограничений на экспорт в Россию товаров, которые могут использоваться для производства оружия.
Кроме того, документ уполномочивает президента США вводить пошлины против стран, закупающих российские энергоносители.
Дальнейшая судьба законопроекта будет зависеть от его рассмотрения и голосования в Палате представителей, а также от последующих процедур в Конгрессе США.
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