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Новости Санкции США против России
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"Больше вреда, чем пользы": среди демократов в Палате представителей возникли разногласия по поводу законопроекта Грэма о санкциях против РФ, - Axios

конгресс,сша

Руководство Демократической партии в Палате представителей США открыто выступает против законопроекта о санкциях против России и Ирана, который должен быть вынесен на голосование на этой неделе.

Об этом пишет издание Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

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Суть разногласий 

Издание отмечает, что республиканцам понадобятся голоса некоторых демократов, чтобы принять законопроект, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма.

Однако проблема для многих представителей Демократической партии заключается в том, что законопроект позволит администрации президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 100% на пять крупнейших импортеров российской нефти.

Это поставило демократов перед сложным выбором между помощью Украине и противодействием расширению полномочий Трампав формировании торговой политики.

Ведущие члены комитетов Палаты представителей Грег Микс, Дон Байер и Ричард Нил уже публично заявили, что не поддержат законопроект.

"Демократы в Палате представителей непоколебимо поддерживают Украину, но закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана принесет больше вреда, чем пользы. Этот законопроект резко расширит полномочия президента по установлению пошлин, при этом не предусматривая обязательных санкций против России, и то, и другое неприемлемо", - заявили они.

В то же время конгрессмен Джаред Голден, который часто идет вразрез с позицией руководства Демократической партии, на прошлой неделе заявил изданию Axios, что он "почти наверняка проголосует за этот законопроект".

"Я считаю, что санкции целесообразны, но в целом я также поддерживаю введение пошлин", - сказал Голден.

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Сопредседатель двухпартийной группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур заявила, что "очень тщательно изучает законопроект".

"Я считаю, что важно послать России сигнал о необходимости отступить", - подчеркнула Каптур.

Другой сопредседатель группы, Майк Квигли, в комментарии Axios отметил, что будет оценивать документ в зависимости от окончательных формулировок.

В то же время конгрессмены Грег Микс и Стэни Хойер — ещё один последовательный сторонник Украины - пытались внести в текст поправки, чтобы сделать формулировки, касающиеся торговли, более приемлемыми. 

Однако контролируемый республиканцами комитет по регламенту в понедельник отклонил эти изменения и направил законопроект на процедурное голосование в Палату представителей.

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Что предшествовало

  • Ранее газета The Washington Post писала, что двухпартийный законопроект The Sanctioning Russia Act, известный как закон Линдси Грэма, предоставляет президенту США слишком широкие полномочия по введению тарифов против Китая, Индии и отдельных союзников США.
  • Напомним, что Комитет по регламенту Палаты представителей США в понедельник одобрил двухпартийный законопроект об ужесточении санкций против России на фоне войны в Украине. Документ может быть вынесен на голосование Палаты представителей уже на этой неделе.

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Автор: 

Конгресс США (1325) россия (89546) санкции (12559) США (30467)
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Топ комментарии
+6
Трампон все равно санкций против паРаши не введет. Дрюг валодя не дозволит.
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15.09.2026 17:39 Ответить
+3
все, що робить і робив Байден і його партія, множить на нуль трампанутий придурок. може й цей випадок так спрацює.
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15.09.2026 17:35 Ответить
+2
Демократ Обама показав як Штати "допомогли" втримати АРК
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15.09.2026 17:43 Ответить

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