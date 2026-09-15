"Больше вреда, чем пользы": среди демократов в Палате представителей возникли разногласия по поводу законопроекта Грэма о санкциях против РФ, - Axios

Руководство Демократической партии в Палате представителей США открыто выступает против законопроекта о санкциях против России и Ирана, который должен быть вынесен на голосование на этой неделе.

Об этом пишет издание Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

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Суть разногласий

Издание отмечает, что республиканцам понадобятся голоса некоторых демократов, чтобы принять законопроект, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма.

Однако проблема для многих представителей Демократической партии заключается в том, что законопроект позволит администрации президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 100% на пять крупнейших импортеров российской нефти.

Это поставило демократов перед сложным выбором между помощью Украине и противодействием расширению полномочий Трампав формировании торговой политики.

Ведущие члены комитетов Палаты представителей Грег Микс, Дон Байер и Ричард Нил уже публично заявили, что не поддержат законопроект.

"Демократы в Палате представителей непоколебимо поддерживают Украину, но закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана принесет больше вреда, чем пользы. Этот законопроект резко расширит полномочия президента по установлению пошлин, при этом не предусматривая обязательных санкций против России, и то, и другое неприемлемо", - заявили они.

В то же время конгрессмен Джаред Голден, который часто идет вразрез с позицией руководства Демократической партии, на прошлой неделе заявил изданию Axios, что он "почти наверняка проголосует за этот законопроект".

"Я считаю, что санкции целесообразны, но в целом я также поддерживаю введение пошлин", - сказал Голден.

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Сопредседатель двухпартийной группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур заявила, что "очень тщательно изучает законопроект".

"Я считаю, что важно послать России сигнал о необходимости отступить", - подчеркнула Каптур.

Другой сопредседатель группы, Майк Квигли, в комментарии Axios отметил, что будет оценивать документ в зависимости от окончательных формулировок.

В то же время конгрессмены Грег Микс и Стэни Хойер — ещё один последовательный сторонник Украины - пытались внести в текст поправки, чтобы сделать формулировки, касающиеся торговли, более приемлемыми.

Однако контролируемый республиканцами комитет по регламенту в понедельник отклонил эти изменения и направил законопроект на процедурное голосование в Палату представителей.

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Что предшествовало

Ранее газета The Washington Post писала, что двухпартийный законопроект The Sanctioning Russia Act, известный как закон Линдси Грэма, предоставляет президенту США слишком широкие полномочия по введению тарифов против Китая, Индии и отдельных союзников США.

Напомним, что Комитет по регламенту Палаты представителей США в понедельник одобрил двухпартийный законопроект об ужесточении санкций против России на фоне войны в Украине. Документ может быть вынесен на голосование Палаты представителей уже на этой неделе.

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