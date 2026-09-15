"Больше вреда, чем пользы": среди демократов в Палате представителей возникли разногласия по поводу законопроекта Грэма о санкциях против РФ, - Axios
Руководство Демократической партии в Палате представителей США открыто выступает против законопроекта о санкциях против России и Ирана, который должен быть вынесен на голосование на этой неделе.
Об этом пишет издание Axios, сообщает Цензор.НЕТ.
Суть разногласий
Издание отмечает, что республиканцам понадобятся голоса некоторых демократов, чтобы принять законопроект, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма.
Однако проблема для многих представителей Демократической партии заключается в том, что законопроект позволит администрации президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 100% на пять крупнейших импортеров российской нефти.
Это поставило демократов перед сложным выбором между помощью Украине и противодействием расширению полномочий Трампав формировании торговой политики.
Ведущие члены комитетов Палаты представителей Грег Микс, Дон Байер и Ричард Нил уже публично заявили, что не поддержат законопроект.
"Демократы в Палате представителей непоколебимо поддерживают Украину, но закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана принесет больше вреда, чем пользы. Этот законопроект резко расширит полномочия президента по установлению пошлин, при этом не предусматривая обязательных санкций против России, и то, и другое неприемлемо", - заявили они.
В то же время конгрессмен Джаред Голден, который часто идет вразрез с позицией руководства Демократической партии, на прошлой неделе заявил изданию Axios, что он "почти наверняка проголосует за этот законопроект".
"Я считаю, что санкции целесообразны, но в целом я также поддерживаю введение пошлин", - сказал Голден.
Сопредседатель двухпартийной группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур заявила, что "очень тщательно изучает законопроект".
"Я считаю, что важно послать России сигнал о необходимости отступить", - подчеркнула Каптур.
Другой сопредседатель группы, Майк Квигли, в комментарии Axios отметил, что будет оценивать документ в зависимости от окончательных формулировок.
В то же время конгрессмены Грег Микс и Стэни Хойер — ещё один последовательный сторонник Украины - пытались внести в текст поправки, чтобы сделать формулировки, касающиеся торговли, более приемлемыми.
Однако контролируемый республиканцами комитет по регламенту в понедельник отклонил эти изменения и направил законопроект на процедурное голосование в Палату представителей.
Что предшествовало
- Ранее газета The Washington Post писала, что двухпартийный законопроект The Sanctioning Russia Act, известный как закон Линдси Грэма, предоставляет президенту США слишком широкие полномочия по введению тарифов против Китая, Индии и отдельных союзников США.
- Напомним, что Комитет по регламенту Палаты представителей США в понедельник одобрил двухпартийный законопроект об ужесточении санкций против России на фоне войны в Украине. Документ может быть вынесен на голосование Палаты представителей уже на этой неделе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль