Белый дом поддерживает "адские санкции" против России, но решение за Трампом, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом поддержал принятие в Сенате законопроекта об ужесточении санкций против России и надеется, что его рассмотрит Палата представителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы The Brian Kilmeade Show.

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По словам Рубио, законопроект расширяет набор инструментов, которые президент США сможет использовать в отношении России.

"Он расширяет арсенал средств президента. Конечно, многое он может сделать и без этого законопроекта, но для президента было бы полезно иметь эти инструменты в своем распоряжении", — заявил госсекретарь.

Рубио отметил, что документ предусматривает дополнительные юридические полномочия для президента, а также возможность применения пошлин и других санкций.

В то же время, по его словам, решение о том, использовать ли эти инструменты и когда именно это делать, должен принимать Трамп с учетом изменения обстоятельств.

Рубио обвинил демократов в Палате представителей

Госсекретарь США заявил, что демократы в Палате представителей якобы не готовы поддержать законопроект, предоставляющий президенту дополнительные полномочия.

"Демократы просто не хотят принимать законопроект, наделяющий президента большими полномочиями, хотя и заявляют о своей поддержке Украины", — сказал Рубио.

Он выразил надежду, что Палата представителей все же рассмотрит законопроект об ужесточении санкций против России.

По словам Рубио, принятие документа дало бы администрации Трампа дополнительные возможности для реагирования на ситуацию вокруг войны России против Украины.

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