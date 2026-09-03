УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15299 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії
1 156 13

Білий дім підтримує "пекельні санкції" проти Росії, але рішення за Трампом, - Рубіо

Рубіо: Білий дім підтримує "пекельні санкції" проти Росії

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Білий дім підтримав ухвалення в Сенаті законопроєкту про посилення санкцій проти Росії та сподівається, що його розгляне Палата представників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі The Brian Kilmeade Show.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Рубіо, законопроєкт розширює набір інструментів, які президент США зможе використовувати щодо Росії.

"Він розширює арсенал засобів президента. Звісно, багато чого він може зробити й без цього законопроєкту, але для президента було б корисно мати ці інструменти у своєму розпорядженні", - заявив держсекретар.

Рубіо зазначив, що документ передбачає додаткові юридичні повноваження для президента, а також можливість застосування мит та інших санкцій.

Водночас, за його словами, рішення про те, чи використовувати ці інструменти та коли саме це робити, має ухвалювати Трамп з огляду на зміну обставин.

Рубіо звинуватив демократів у Палаті представників

Держсекретар США заявив, що демократи в Палаті представників нібито не готові підтримати законопроєкт, який надає президенту додаткові повноваження.

"Демократи просто не хочуть ухвалювати законопроєкт, що надає президенту більше повноважень, хоча й заявляють про свою підтримку України", - сказав Рубіо.

Він висловив сподівання, що Палата представників усе ж розгляне законопроєкт про посилення санкцій проти Росії.

За словами Рубіо, ухвалення документа дало б адміністрації Трампа додаткові можливості для реагування на ситуацію навколо війни Росії проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рубіо про контакти США та Росії: Нам треба спілкуватися, у Путіна зараз проблеми з Україною

Автор: 

росія (47595) санкції (9553) Рубіо Марко (474)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Це означає поки руда хвойда при владі значить ніколи.
показати весь коментар
03.09.2026 07:36 Відповісти
+4
краще би сказали за пуйлом ,а не за рудим
показати весь коментар
03.09.2026 07:33 Відповісти
+3
Путін вклався в Трампа ще до його обрання. Його спасали від банкрутства на російські гроші кілька разів. Плюс відео Епштейна у Путіна. Ви на щось сподіваєтесь від цього покидька?
показати весь коментар
03.09.2026 07:48 Відповісти

Завантаження...

 
 