Білий дім підтримує "пекельні санкції" проти Росії, але рішення за Трампом, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Білий дім підтримав ухвалення в Сенаті законопроєкту про посилення санкцій проти Росії та сподівається, що його розгляне Палата представників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі The Brian Kilmeade Show.

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За словами Рубіо, законопроєкт розширює набір інструментів, які президент США зможе використовувати щодо Росії.

"Він розширює арсенал засобів президента. Звісно, багато чого він може зробити й без цього законопроєкту, але для президента було б корисно мати ці інструменти у своєму розпорядженні", - заявив держсекретар.

Рубіо зазначив, що документ передбачає додаткові юридичні повноваження для президента, а також можливість застосування мит та інших санкцій.

Водночас, за його словами, рішення про те, чи використовувати ці інструменти та коли саме це робити, має ухвалювати Трамп з огляду на зміну обставин.

Рубіо звинуватив демократів у Палаті представників

Держсекретар США заявив, що демократи в Палаті представників нібито не готові підтримати законопроєкт, який надає президенту додаткові повноваження.

"Демократи просто не хочуть ухвалювати законопроєкт, що надає президенту більше повноважень, хоча й заявляють про свою підтримку України", - сказав Рубіо.

Він висловив сподівання, що Палата представників усе ж розгляне законопроєкт про посилення санкцій проти Росії.

За словами Рубіо, ухвалення документа дало б адміністрації Трампа додаткові можливості для реагування на ситуацію навколо війни Росії проти України.

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