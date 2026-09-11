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Новости Санкции США против России
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Конгресс США вновь рассмотрит законопроект Грема о "адских санкциях" против РФ на следующей неделе, - Bloomberg

Конгресс США

Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма об ужесточении санкций против России, который в прошлом месяце Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов, будет вынесен на голосование в Палате представителей на следующей неделе.

Об этом Bloomberg сообщил осведомленный собеседник, передает Цензор.НЕТ.

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Новое голосование

По словам собеседника агентства, законопроект вынесут на голосование на следующей неделе в соответствии с процедурой, предусматривающей его принятие простым большинством голосов.

  • Законопроект, автором которого был покойный сенатор Линди Грэм из Южной Каролины - преданный сторонник Украины, - предоставит президенту Дональду Трампу полномочия ввести 100-процентные пошлины для пяти крупнейших импортеров российской нефти и природного газа, а также для пяти стран, которые помогают России уклоняться от энергетических санкций. Китай, Индия и Турция являются крупнейшими покупателями российских нефтепродуктов.

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Опасения сенаторов

Также отмечается, что законопроект столкнулся с растущим сопротивлением в Палате представителей из-за опасений, что этот шаг расширит полномочия Трампа по введению пошлин и приведет к повышению цен на нефть.

Однако руководство Палаты представителей в конечном итоге решило продолжить рассмотрение законопроекта, который пользуется двухпартийной поддержкой и одобрением Белого дома, после возвращения в Вашингтон с республиканского съезда, посвященного промежуточным выборам, который состоялся на этой неделе.

Розничная торговля и влиятельная Торговая палата США усилили опасения, что эта мера предоставит администрации Трампа новое правовое обоснование для широкомасштабного введения пошлин. Бизнес-объединения выступают против него.

"Мы призываем Конгресс исключить из законопроекта полномочия по введению пошлин и вместо этого сосредоточиться на целевых санкциях, более жестком контроле за обходом санкций и скоординированной дипломатии со странами, закупающими российское энергосырье", - написали Торговая палата и другие бизнес-объединения в проекте письма руководству Палаты представителей, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

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Автор: 

Конгресс США (1324) россия (89506) санкции (12548) США (30453) Сенат США (577)
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Топ комментарии
+5
Перекладати з пустого в порожнє.
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11.09.2026 20:08 Ответить
+2
Законопроект про "пекельні санкції" проти кацапстану?!
Млять🤦‍♂️, хоч би вже не позорилися!
Це чергова серія Санта-Барбари.🤭

В попередніх серіях:
Ракети Taurus від Шольца.
Винищувачі МІГ-29 від Польщі.
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11.09.2026 20:08 Ответить
+2
після завяви рудого що ху*ло хоче миру, а зеленський негідник не хоче !!

навіть і коментувати не хочется про пекельні санкції
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11.09.2026 20:10 Ответить

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