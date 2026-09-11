Конгрес США знову розгляне законопроєкт Грема про "пекельні санкції" проти РФ наступного тижня, - Bloomberg

Законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій проти Росії, який минулого місяця Сенат США схвалив переважною більшістю голосів, винесуть на голосування в Палаті представників наступного тижня.

Про це Bloomberg повідомив обізнаний співрозмовник, інформує Цензор.НЕТ.

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Нове голосування

За словами співрозмовника агентства, законопроєкт винесуть на голосування наступного тижня за процедурою, яка передбачає його ухвалення простою більшістю голосів.

Законопроєкт, автором якого був покійний сенатор Лінді Грем із Південної Кароліни — відданий прихильник України, — надасть президенту Дональду Трампу повноваження ввести 100-відсоткові мита для п’яти найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також для п’яти країн, які допомагають Росії ухилятися від енергетичних санкцій. Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російських нафтопродуктів.

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Побоювання сенаторів

Також зауважується, що законопроєкт стикнувся зі зростаючим опором у Палаті представників через побоювання, що цей крок розширить повноваження Трампа щодо запровадження мит і призведе до підвищення цін на нафту.

Однак керівництво Палати представників зрештою вирішило продовжити розгляд законопроєкту, який має двопартійну підтримку та схвалення Білого дому, після повернення до Вашингтона з республіканського з’їзду з нагоди проміжних виборів, що відбувся цього тижня.

Роздрібна торгівля та впливова Торгова палата США посилили побоювання, що цей захід надасть адміністрації Трампа нове правове обґрунтування для широкомасштабного введення мит. Бізнес-об’єднання виступають проти нього.

"Ми закликаємо Конгрес вилучити з законопроєкту повноваження щодо введення мит і натомість зосередитися на цільових санкціях, більш жорсткому контролі за ухиленням від санкцій та скоординованій дипломатії з країнами, що закуповують російську енергосировину", — написали Торгова палата та інші бізнес-об’єднання у проєкті листа до керівництва Палати представників, з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

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