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Новини Санкції США проти Росії
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Конгрес США знову розгляне законопроєкт Грема про "пекельні санкції" проти РФ наступного тижня, - Bloomberg

Конгрес США

Законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій проти Росії, який минулого місяця Сенат США схвалив переважною більшістю голосів, винесуть на голосування в Палаті представників наступного тижня.

Про це Bloomberg повідомив обізнаний співрозмовник, інформує Цензор.НЕТ.

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Нове голосування

За словами співрозмовника агентства, законопроєкт винесуть на голосування наступного тижня за процедурою, яка передбачає його ухвалення простою більшістю голосів.

  • Законопроєкт, автором якого був покійний сенатор Лінді Грем із Південної Кароліни — відданий прихильник України, — надасть президенту Дональду Трампу повноваження ввести 100-відсоткові мита для п’яти найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також для п’яти країн, які допомагають Росії ухилятися від енергетичних санкцій. Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російських нафтопродуктів.

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Побоювання сенаторів

Також зауважується, що законопроєкт стикнувся зі зростаючим опором у Палаті представників через побоювання, що цей крок розширить повноваження Трампа щодо запровадження мит і призведе до підвищення цін на нафту.

Однак керівництво Палати представників зрештою вирішило продовжити розгляд законопроєкту, який має двопартійну підтримку та схвалення Білого дому, після повернення до Вашингтона з республіканського з’їзду з нагоди проміжних виборів, що відбувся цього тижня.

Роздрібна торгівля та впливова Торгова палата США посилили побоювання, що цей захід надасть адміністрації Трампа нове правове обґрунтування для широкомасштабного введення мит. Бізнес-об’єднання виступають проти нього.

"Ми закликаємо Конгрес вилучити з законопроєкту повноваження щодо введення мит і натомість зосередитися на цільових санкціях, більш жорсткому контролі за ухиленням від санкцій та скоординованій дипломатії з країнами, що закуповують російську енергосировину", — написали Торгова палата та інші бізнес-об’єднання у проєкті листа до керівництва Палати представників, з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

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