Палата представителей США продвигает законопроект о санкциях против РФ
Комитет по регламенту Палаты представителей США в понедельник одобрил двухпартийный законопроект об ужесточении санкций против России на фоне войны в Украине. Документ может быть вынесен на голосование в Палате представителей уже на этой неделе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.
Законопроект, который поддерживал покойный сенатор Линдси Грэм, предоставляет президенту США Дональду Трампу дополнительные полномочия для введения санкций против лиц, действующих в интересах российского правительства и пытающихся сорвать мирные переговоры с Украиной, нарушить заключенное мирное соглашение или подорвать украинское правительство.
Документ предусматривает возможность введения визовых ограничений и блокировки активов в отношении президента России Владимира Путина, отдельных российских военных командиров, а также любых иностранных лиц, сознательно поставляющих оборонные товары российским вооруженным силам.
Кроме того, президент США сможет повышать тарифную ставку до 500% на товары из России и стран, которые сознательно ведут торговлю ураном или нефтепродуктами российского происхождения.
Сенат уже поддержал законопроект
В прошлом месяце Сенат США одобрил этот законопроект 86 голосами "за" против 11.
Сенатор Джин Шахин, ведущая демократка в Комитете Сената по международным отношениям, назвала принятие документа в Палате представителей "замечательной новостью".
"Военная машина Путина продолжает убивать мирных жителей Украины, и этот законопроект наносит сильный удар по казне Кремля. Сейчас самое время его принять и заставить Путина сесть за стол переговоров", — заявила Шахин.
Голосование может состояться на этой неделе
После одобрения Комитетом по регламенту законопроект может быть вынесен на полное голосование Палаты представителей в конце этой недели.
Палата представителей должна уйти на семинедельный перерыв после завершения работы в четверг. В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что может ускорить рассмотрение законопроекта о санкциях, применив процедуру, требующую поддержки двух третей членов Палаты.
Если документ будет окончательно одобрен Конгрессом, он предоставит администрации Трампа значительно более широкие инструменты для экономического давления на Россию и страны, помогающие Москве обходить санкции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль