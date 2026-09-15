Палата представителей США продвигает законопроект о санкциях против РФ

Комитет по регламенту Палаты представителей США в понедельник одобрил двухпартийный законопроект об ужесточении санкций против России на фоне войны в Украине. Документ может быть вынесен на голосование в Палате представителей уже на этой неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

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Законопроект, который поддерживал покойный сенатор Линдси Грэм, предоставляет президенту США Дональду Трампу дополнительные полномочия для введения санкций против лиц, действующих в интересах российского правительства и пытающихся сорвать мирные переговоры с Украиной, нарушить заключенное мирное соглашение или подорвать украинское правительство.

Документ предусматривает возможность введения визовых ограничений и блокировки активов в отношении президента России Владимира Путина, отдельных российских военных командиров, а также любых иностранных лиц, сознательно поставляющих оборонные товары российским вооруженным силам.

Кроме того, президент США сможет повышать тарифную ставку до 500% на товары из России и стран, которые сознательно ведут торговлю ураном или нефтепродуктами российского происхождения.

Сенат уже поддержал законопроект

В прошлом месяце Сенат США одобрил этот законопроект 86 голосами "за" против 11.

Сенатор Джин Шахин, ведущая демократка в Комитете Сената по международным отношениям, назвала принятие документа в Палате представителей "замечательной новостью".

"Военная машина Путина продолжает убивать мирных жителей Украины, и этот законопроект наносит сильный удар по казне Кремля. Сейчас самое время его принять и заставить Путина сесть за стол переговоров", — заявила Шахин.

Голосование может состояться на этой неделе

После одобрения Комитетом по регламенту законопроект может быть вынесен на полное голосование Палаты представителей в конце этой недели.

Палата представителей должна уйти на семинедельный перерыв после завершения работы в четверг. В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что может ускорить рассмотрение законопроекта о санкциях, применив процедуру, требующую поддержки двух третей членов Палаты.

Если документ будет окончательно одобрен Конгрессом, он предоставит администрации Трампа значительно более широкие инструменты для экономического давления на Россию и страны, помогающие Москве обходить санкции.

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