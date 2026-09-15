Палата представників США просуває законопроєкт про санкції проти РФ

Комітет з питань регламенту Палати представників США у понеділок схвалив двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії на тлі війни в Україні. Документ може бути винесений на голосування Палати представників уже цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Hill.

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Законопроєкт, який підтримував покійний сенатор Ліндсі Грем, надає президенту США Дональду Трампу додаткові повноваження для запровадження санкцій проти осіб, які діють в інтересах російського уряду та намагаються зірвати мирні переговори з Україною, порушити укладену мирну угоду або підірвати український уряд.

Документ передбачає можливість запровадження візових обмежень і блокування активів щодо президента Росії Володимира Путіна, окремих російських військових командирів, а також будь-яких іноземних осіб, які свідомо постачають оборонні товари російським збройним силам.

Крім того, президент США зможе підвищувати тарифну ставку до 500% на товари з Росії та країн, які свідомо здійснюють торгівлю ураном або нафтопродуктами російського походження.

Сенат уже підтримав законопроєкт

Минулого місяця Сенат США схвалив цей законопроєкт 86 голосами "за" проти 11.

Сенаторка Джин Шахін, провідна демократка в Комітеті Сенату з міжнародних відносин, назвала проходження документа в Палаті представників "чудовою новиною".

"Військова машина Путіна продовжує вбивати мирних жителів України, і цей законопроєкт сильно б'є по скарбниці Кремля. Зараз саме час його ухвалити та змусити Путіна сісти за стіл переговорів", – заявила Шахін.

Голосування може відбутися цього тижня

Після схвалення Комітетом з питань регламенту законопроєкт може бути винесений на повне голосування Палати представників наприкінці цього тижня.

Палата представників має піти на семитижневу перерву після завершення роботи в четвер. Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що може прискорити розгляд санкційного законопроєкту, застосувавши процедуру, яка потребує підтримки двох третин членів Палати.

Якщо документ буде остаточно схвалений Конгресом, він надасть адміністрації Трампа значно ширші інструменти для економічного тиску на Росію та країни, які допомагають Москві обходити санкції.

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