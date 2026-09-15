США ввели санкции против российского ВТБ из-за сотрудничества с Ираном

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российского банка ВТБ, связанные с Ираном. Банк является вторым по величине кредитором России и уже находится под американскими санкциями с 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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ВТБ работал с иранскими банками, находящимися под санкциями

В Министерстве финансов США заявили, что ВТБ открыл представительства в Иране и проводил расчеты с иранскими банками, находящимися под санкциями. Также банк участвовал в перемещении миллиардов долларов замороженных иранских активов.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американская администрация продолжит преследовать тех, кто помогает Ирану поддерживать его деятельность.

"Министерство финансов будет и впредь выявлять и нейтрализовывать тех, кто оказывает материальную, технологическую или финансовую поддержку, позволяющую иранскому режиму продолжать свою террористическую деятельность", - заявил Бессент.

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Вашингтон усиливает экономическое давление на Тегеран

На прошлой неделе Бессент предупреждал, что администрация президента США Дональда Трампа введет санкции против крупного банка.

По данным Reuters, таким образом США продолжают оказывать экономическое давление на Тегеран, чтобы добиться прекращения войны между США и Ираном, которая длится уже более шести месяцев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран очень хочет как можно скорее заключить соглашение с Соединенными Штатами. В то же время американский лидер отметил, что именно он будет решать, стоит ли Вашингтону начинать переговоры с Тегераном.