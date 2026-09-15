"Більше шкоди, ніж користі": серед демократів у Палаті представників виникли розбіжності щодо законопроєкту Грема про санкції проти РФ, - Axios

Керівництво Демократичної партії у Палаті представників США відкрито виступає проти законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану, який мають винести на голосування цього тижня.

Про це пише видання Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Суть розбіжностей

Видання зазначає, що республіканцям знадобляться голоси деяких демократів, щоб ухвалити законопроєкт, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема.

Законопроєкт дозволить адміністрації президента США Дональда Трампа запровадити мита в розмірі 100% на п’ять найбільших імпортерів російської нафти.

Це поставило демократів перед складним вибором між допомогою Україні та протидією розширенню повноважень Трампа у формуванні торговельної політики.

Провідні члени комітетів Палати представників Грег Мікс, Дон Байєр і Річард Ніл вже публічно оголосили, що не підтримають законопроєкт.

"Демократи в Палаті представників непохитно підтримують Україну, але закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану принесе більше шкоди, ніж користі. Цей законопроєкт різко розширить повноваження президента щодо встановлення мит, водночас не передбачаючи обов’язкових санкцій проти Росії, і те, і інше є неприйнятим", - заявили вони.

Водночас конгресмен Джаред Голден, який часто йде врозріз із позицією керівництва Демократичної партії, минулого тижня заявив виданню Axios, що він "майже напевно проголосує за цей законопроєкт".

"Я вважаю, що санкції є доцільними, але загалом я також підтримую запровадження мит", - сказав Голден.

Читайте також: Конгрес США знову розгляне законопроєкт Грема про "пекельні санкції" проти РФ наступного тижня, - Bloomberg

Співголова двопартійної групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур заявила, що "дуже ретельно вивчає законопроєкт.

"Я вважаю, що важливо надіслати Росії сигнал про необхідність відступити", - наголосила Каптур.

Інший співголова групи, Майк Квіглі, у коментарі Axios зазначив, що оцінюватиме документ залежно від остаточних формулювань.

Водночас конгресмени Грег Мікс та Стені Хоєр — ще один послідовний прихильник України — намагалися внести до тексту поправки, щоб зробити формулювання щодо торгівлі більш прийнятним.

Проте контрольований республіканцями комітет з питань регламенту в понеділок відхилив ці зміни й спрямував законопроєкт на процедурне голосування Палати представників.

Читайте також: Білий дім підтримує "пекельні санкції" проти Росії, але рішення за Трампом, - Рубіо

Що передувало

Раніше газета The Washington Post писала, що двопартійний законопроєкт The Sanctioning Russia Act, відомий як закон Ліндсі Грема, надає президенту США надто широкі повноваження щодо запровадження тарифів проти Китаю, Індії та окремих союзників США.

Нагадаємо, що Комітет з питань регламенту Палати представників США у понеділок схвалив двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії на тлі війни в Україні. Документ може бути винесений на голосування Палати представників уже цього тижня.

Читайте також: Палата представників США просуває законопроєкт про санкції проти РФ