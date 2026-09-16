Палата представників США розблокувала розгляд законопроєкту про санкції проти Росії

Палата представників США подолала ключову процедурну перешкоду та розблокувала подальший розгляд законопроєкту про санкції проти Росії. Документ, зокрема, передбачає можливість запровадження мит проти країн, які купують російські енергоносії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Hill.

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Процедурне рішення ухвалили з мінімальною перевагою - 214 голосів "за" проти 211 "проти".

Як зазначає видання, просування законопроєкту підтримали двоє демократів - Джаред Голден та Марі Глюзенкамп Перес. Вони вдруге за останні два тижні проголосували всупереч позиції своєї партії.

Тепер документ може перейти до дебатів та фінального голосування в Палаті представників. Його основним ініціатором був покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

У Палаті представників говорять про підтримку України

Конгресмен-республіканець Майкл Маккол назвав просування законопроєкту важливим сигналом для Росії щодо підтримки України Сполученими Штатами.

"Сенатор Ліндсі Грем чудово розумів ці глобальні загрози, і саме тому він понад рік працював над цим законопроєктом", - заявив Маккол.

Водночас проти документа виступають представники Демократичної партії. Вони, зокрема, звертають увагу на те, що законопроєкт розширює повноваження президента щодо запровадження мит.

Демократи також заявили, що документ може призвести до зростання цін для американців і закликали продовжити двопартійні переговори щодо його змісту.

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Що передбачає законопроєкт

За словами політичного директора "Американської коаліції за Україну" Євгена Гончарова, нинішня редакція документа передбачає:

розширення персональних санкцій проти російського військового керівництва та іноземних постачальників;

заборону нових американських інвестицій у російську економіку;

заходи проти російського "тіньового флоту" нафтових танкерів;

посилення обмежень на експорт до Росії товарів, які можуть використовуватися для виробництва зброї.

Окремо документ уповноважує президента США запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії.

Подальша доля законопроєкту залежатиме від його розгляду та голосування в Палаті представників, а також подальших процедур у Конгресі США.

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