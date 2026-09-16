У Палаті представників США 16 вересня голосуватимуть за санкції проти РФ

Фінальне голосування за законопроєкт про посилення санкцій проти Росії відбудеться у Палаті представників США в середу, 16 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу в соцмережі Х.

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Зазначається, що конгресмен від Республіканської партії Майкл Маккол заявив, що особисто куруватиме обговорення документа безпосередньо перед вирішальним голосуванням у сесійній залі.

"Завтра я керуватиму дебатами в залі Палати представників щодо фінального ухвалення закону про санкції Ліндсі Грема", – заявив Маккол.

Співавтор ініціативи, сенатор-демократ Річард Блюменталь також звернувся до української громади. Він підтвердив непохитну підтримку України та наголосив, що закон здатен "спопелити" воєнну машину Володимира Путіна.

"Ми не заспокоїмось, поки Україна не стане захищеною вільною нацією", – сказав Блюменталь.

Що передувало?

Палата представників США подолала ключову процедурну перешкоду та розблокувала подальший розгляд законопроєкту про санкції проти Росії. Документ, зокрема, передбачає можливість запровадження мит проти країн, які купують російські енергоносії.

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