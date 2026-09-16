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Новини Санкції США проти Росії
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У Палаті представників США 16 вересня голосуватимуть за санкції проти РФ

Палата представників США назвала дату голосування за санкції РФ

Фінальне голосування за законопроєкт про посилення санкцій проти Росії відбудеться у Палаті представників США в середу, 16 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу в соцмережі Х.

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Зазначається, що конгресмен від Республіканської партії Майкл Маккол заявив, що особисто куруватиме обговорення документа безпосередньо перед вирішальним голосуванням у сесійній залі.

"Завтра я керуватиму дебатами в залі Палати представників щодо фінального ухвалення закону про санкції Ліндсі Грема", – заявив Маккол.

Співавтор ініціативи, сенатор-демократ Річард Блюменталь також звернувся до української громади. Він підтвердив непохитну підтримку України та наголосив, що закон здатен "спопелити" воєнну машину Володимира Путіна.

"Ми не заспокоїмось, поки Україна не стане захищеною вільною нацією", – сказав Блюменталь. 

Що передувало?

Палата представників США подолала ключову процедурну перешкоду та розблокувала подальший розгляд законопроєкту про санкції проти Росії. Документ, зокрема, передбачає можливість запровадження мит проти країн, які купують російські енергоносії.

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Автор: 

росія (47770) санкції (9589) США (22620) Маккол Майкл (13) Блюменталь Річард (46)
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Топ коментарі
+9
Законопроект може і приймуть ,але чи підпише недоумковатий Трамп ,коли навіть весілля його сина фінансував путінський олігарх ,це при тому що трамп на махінаціях заробив 6,5 мільярди доларів.
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16.09.2026 07:15 Відповісти
+3
А якщо підпише. то що? Слабким місцем цього закону є сам Трамп, який не буде його застосовувати 🤔
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16.09.2026 07:23 Відповісти
+2
Робимо ставки,панове..грьобані піндоси..
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16.09.2026 07:34 Відповісти

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