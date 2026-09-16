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Новости Санкции ЕС против России
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На Россию нужно и дальше оказывать давление, закрывая все лазейки для обхода санкций, - фон дер Ляйен

ЕС продолжит давление на Россию: подробности от фон дер Ляйен

ЕС должен усиливать давление на Россию, в частности, устранять лазейки, позволяющие обходить уже введенные санкции.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Что известно?

"Давить на Россию нужно и в дальнейшем. При этом не всегда нужны новые санкции, а прежде всего — обеспечение выполнения существующих", — подчеркнула она.

По словам фон дер Ляйен, Россия делает все, чтобы их обойти.

"Поэтому мы должны закрыть все лазейки", — подытожила председатель Еврокомиссии.

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Что предшествовало?

  • Как известно, окончательное голосование по законопроекту об ужесточении санкций против России состоится в Палате представителей США в среду, 16 сентября.
  • Евросоюз также готовит масштабный санкционный список против РФ.

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Автор: 

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