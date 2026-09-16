На Россию нужно и дальше оказывать давление, закрывая все лазейки для обхода санкций, - фон дер Ляйен
ЕС должен усиливать давление на Россию, в частности, устранять лазейки, позволяющие обходить уже введенные санкции.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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"Давить на Россию нужно и в дальнейшем. При этом не всегда нужны новые санкции, а прежде всего — обеспечение выполнения существующих", — подчеркнула она.
По словам фон дер Ляйен, Россия делает все, чтобы их обойти.
"Поэтому мы должны закрыть все лазейки", — подытожила председатель Еврокомиссии.
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