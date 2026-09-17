СБУ разоблачила в Сумской области еще двух прокремлевских интернет-агитаторов

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Сумах еще двух пропагандистов рашизма.

Оба злоумышленника оправдывали вооруженную агрессию РФ и распространяли дезинформацию об оперативной ситуации в прифронтовом регионе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности.

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Согласно материалам дела, одним из фигурантов оказался местный врач, который публиковал прокремлевские сообщения в различных чатах Telegram-каналов.

Как выяснило расследование, провокатор призывал к захвату Сумской области с последующим ее "присоединением" к стране-агрессору.

Кроме того, сторонник рашизма отрицал массированные обстрелы РФ жилых кварталов и другой гражданской инфраструктуры областного центра.

Другой фигурант - житель Сум, который в чатах социальных сетей отрицал преступления рашистов в Буче и призывал к усилению ракетно-дроновых ударов по всей Украине.

Также злоумышленник поддерживал захват восточных и южных областей Украины, распространял фейки о Силах обороны и ждал полного захвата прифронтового региона.

Инициированные Службой безопасности лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности агитаторов в пользу РФ.

В ходе обысков по местам проживания злоумышленников были изъяты смартфоны с доказательствами незаконных действий.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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