СБУ разоблачила в Сумской области еще двух прокремлевских интернет-агитаторов
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Сумах еще двух пропагандистов рашизма.
Оба злоумышленника оправдывали вооруженную агрессию РФ и распространяли дезинформацию об оперативной ситуации в прифронтовом регионе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности.
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Согласно материалам дела, одним из фигурантов оказался местный врач, который публиковал прокремлевские сообщения в различных чатах Telegram-каналов.
Как выяснило расследование, провокатор призывал к захвату Сумской области с последующим ее "присоединением" к стране-агрессору.
Кроме того, сторонник рашизма отрицал массированные обстрелы РФ жилых кварталов и другой гражданской инфраструктуры областного центра.
Другой фигурант - житель Сум, который в чатах социальных сетей отрицал преступления рашистов в Буче и призывал к усилению ракетно-дроновых ударов по всей Украине.
Также злоумышленник поддерживал захват восточных и южных областей Украины, распространял фейки о Силах обороны и ждал полного захвата прифронтового региона.
Инициированные Службой безопасности лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности агитаторов в пользу РФ.
В ходе обысков по местам проживания злоумышленников были изъяты смартфоны с доказательствами незаконных действий.
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.
Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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