СБУ задержала 17-летнюю девушку, которая готовила для РФ новый обстрел Днепра

Военная контрразведка СБУ задержала в Днепре 17-летнюю местную жительницу, которую подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным следствия, девушка собирала информацию о расположении украинских воинских подразделений для подготовки новых ракетно-дроновых ударов по городу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно материалам дела, девушка попала в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы, где предлагали "легкий" заработок.

После вербовки она пешком обходила улицы Днепра и скрытно фотографировала объекты, которые считала местами дислокации украинских военных.

Собранную информацию она передавала российскому куратору через мессенджер. Речь идет о фотографиях и скриншотах Google Maps с отмеченными координатами потенциальных целей.

СБУ задержала информаторшу на начальном этапе

Сотрудники СБУ заявили, что разоблачили девушку еще на начальном этапе ее деятельности. Правоохранители зафиксировали ее действия и задержали по месту жительства.

Во время обыска у задержанной изъяли мобильный телефон, на котором, по данным следствия, хранились разведывательные фотографии и координаты украинских объектов.

Какое наказание грозит

Следователи СБУ сообщили несовершеннолетней о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ и других воинских формирований, совершенное в условиях военного положения.

По этой статье предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время ведется расследование. Также решается вопрос о дополнительной квалификации действий подозреваемой по статье о государственной измене.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К 8 годам лишения свободы приговорен бывший надзиратель российской тюрьмы, действовавшей во время оккупации Херсона, - СБУ