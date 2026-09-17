СБУ задержала 17-летнюю девушку, которая готовила для РФ новый обстрел Днепра
Военная контрразведка СБУ задержала в Днепре 17-летнюю местную жительницу, которую подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным следствия, девушка собирала информацию о расположении украинских воинских подразделений для подготовки новых ракетно-дроновых ударов по городу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Согласно материалам дела, девушка попала в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы, где предлагали "легкий" заработок.
После вербовки она пешком обходила улицы Днепра и скрытно фотографировала объекты, которые считала местами дислокации украинских военных.
Собранную информацию она передавала российскому куратору через мессенджер. Речь идет о фотографиях и скриншотах Google Maps с отмеченными координатами потенциальных целей.
СБУ задержала информаторшу на начальном этапе
Сотрудники СБУ заявили, что разоблачили девушку еще на начальном этапе ее деятельности. Правоохранители зафиксировали ее действия и задержали по месту жительства.
Во время обыска у задержанной изъяли мобильный телефон, на котором, по данным следствия, хранились разведывательные фотографии и координаты украинских объектов.
Какое наказание грозит
Следователи СБУ сообщили несовершеннолетней о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ и других воинских формирований, совершенное в условиях военного положения.
По этой статье предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.
В настоящее время ведется расследование. Также решается вопрос о дополнительной квалификации действий подозреваемой по статье о государственной измене.
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Щоб жодного впливу кацапні на них не було.
Чому ви не називаєте призвища цих покідьків? Де вони народились , звідкі корні родини, хто має російський паспорт
Повну біографію . А то дошлі до того , що керівництво Генпрокуратури має російські паспорти і родичів у генпрокуратурі ВОРОГА . ШОК ! А на фіга існує СБУ ДБР ГУР ? На фіга гроші українців на них витрачати ?
зараз треба звільнити з посад усіх хто перевіряв керівництво ГПУ перед призначенням на посаду . ‼️ щоб іншим неповадно було