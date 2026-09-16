К 8 годам лишения свободы приговорен бывший надзиратель российской тюрьмы, действовавшей во время оккупации Херсона, - СБУ

Еще один коллаборационист, работавший на россиян в период временной оккупации Херсона в 2022 году, получил реальный срок лишения свободы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Установлено, что после захвата портового города он согласился стать "младшим инспектором" в администрации российской тюрьмы, которую обустроили в областном центре. Находясь на "должности", злоумышленник охранял камеры и периметр режимного объекта, в котором враг незаконно содержал участников движения сопротивления на юге Украины.

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Мобилизовался в ВСУ

После освобождения правобережной части региона коллаборационист сначала остался в городе и не выходил из собственной квартиры, а затем мобилизовался в одну из воинских частей ВСУ, где надеялся "залечь на дно".

Сотрудники СБУ задержали коллаборациониста в марте 2025 года на территории одного из учебных центров украинских войск.

Он признан виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационистская деятельность).

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С учетом сотрудничества со следствием суд приговорил злоумышленника к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и правоохранительных органах на срок до 10 лет.