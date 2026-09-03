Избивал, угрожал расправой и удерживал мужчину: сообщено о подозрении коллаборационисту из Запорожья

Правоохранители Запорожской области сообщили о предъявлении подозрения в совершении военного преступления жителю Мелитопольского района, который добровольно вступил в оккупационный силовой орган и подверг пыткам гражданского мужчину.

По данным следствия, в июне 2024 года фигурант пошел на сотрудничество с врагом и вступил в псевдоправоохранительный орган, созданный на базе захваченного подразделения полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

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На этой "должности" он преследовал местных жителей с проукраинскими взглядами.

В ходе очередного рейда в одном из сел Якимовской громады злоумышленник вместе с российскими военными ворвался в дом директора местного коммунального учреждения под предлогом "обыска".

После этого фигурант:

Применял физическое насилие: избивал потерпевшего руками и рукояткой пистолета прямо в его доме.

Незаконно лишил свободы: мужчину заковали в наручники, удерживали и перевозили между различными локациями, требуя сотрудничества с оккупационной администрацией.

Устроил пытки и имитацию расстрела: потерпевшего вывезли в лесополосу, где продолжали избивать руками, ногами и прикладом автомата, а также стреляли рядом с ним, угрожая убийством.

Завладел имуществом: во время удержания гражданского лица злоумышленник отобрал у него золотую цепочку.

В настоящее время ему заочно сообщено о подозрении. За содеянное фигуранту грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

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