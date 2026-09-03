Бив, погрожував розправою і утримував чоловіка: повідомлено про підозру колаборанту із Запоріжжя

Правоохоронці Запорізької області повідомили про підозру у воєнному злочині жителю Мелітопольського району, який добровільно вступив до окупаційного силового органу та катував цивільного чоловіка.

За даними слідства, у червні 2024 року фігурант пішов на співпрацю з ворогом і вступив до псевдоправоохоронного органу, створеного на базі захопленого підрозділу поліції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

На цій "посаді" він переслідував місцевих жителів із проукраїнською позицією.

У ході чергового рейду в одному із сіл Якимівської громади зловмисник разом із російськими військовими вдерся до будинку директора місцевого комунального закладу під приводом "обшуку".

Після цього фігурант:

Застосовував фізичне насильство: бив потерпілого руками та руків’ям пістолета прямо в його оселі.

Незаконно позбавив волі: чоловіка закували в кайданки, утримували та перевозили між різними локаціями, вимагаючи співпраці з окупаційною адміністрацією.

Влаштував катування та імітацію розстрілу: потерпілого вивезли до лісосмуги, де продовжували бити руками, ногами й прикладом автомата, а також стріляли поруч із ним, погрожуючи вбивством.

Заволодів майном: під час утримання цивільного зловмисник відібрав у нього золотий ланцюжок.

Нині йому заочно повідомлено про підозру. За вчинене фігуранту загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Також читайте: Вилучав авто у цивільних та виїхав до РФ: експоліцейського з Куп’янська підозрюють у колабораціонізмі