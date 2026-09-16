До 8 років засуджено екснаглядача російської тюрми, яка діяла під час окупації Херсона, - СБУ

Ще один колаборант, який працював на рашистів у період тимчасової окупації Херсона у 2022 році, отримав реальний термін ув’язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Встановлено, що після захоплення портового міста він погодився стати "молодшим інспектором" в адміністрації російської тюрми, яку облаштували в обласному центрі. Перебуваючи на "посаді", зловмисник охороняв камери та периметр режимного об’єкта, до якого ворог незаконно ув’язнював учасників руху опору на півдні України.

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Мобілізувався до ЗСУ

Після звільнення правобережної частини регіону колаборант спочатку залишився у місті і не виходив з власної квартири, а потім мобілізувався до однієї з військових частин ЗСУ, де сподівався "залягти на дно".

Співробітники СБУ затримали колаборанта у березні 2025 року на території одного з навчальних центрів українських військ.

Його визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив зловмиснику 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та правоохоронних органах на строк до 10 років.