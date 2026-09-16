До 8 років засуджено екснаглядача російської тюрми, яка діяла під час окупації Херсона, - СБУ
Ще один колаборант, який працював на рашистів у період тимчасової окупації Херсона у 2022 році, отримав реальний термін ув’язнення.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Встановлено, що після захоплення портового міста він погодився стати "молодшим інспектором" в адміністрації російської тюрми, яку облаштували в обласному центрі. Перебуваючи на "посаді", зловмисник охороняв камери та периметр режимного об’єкта, до якого ворог незаконно ув’язнював учасників руху опору на півдні України.
Мобілізувався до ЗСУ
Після звільнення правобережної частини регіону колаборант спочатку залишився у місті і не виходив з власної квартири, а потім мобілізувався до однієї з військових частин ЗСУ, де сподівався "залягти на дно".
Співробітники СБУ затримали колаборанта у березні 2025 року на території одного з навчальних центрів українських військ.
Його визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив зловмиснику 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та правоохоронних органах на строк до 10 років.
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