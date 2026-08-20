Від командира бойовиків до очільника окупаційної адміністрації: "героя ЛНР" судитимуть за колабораціонізм

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України, який перейшов на бік ворога та погодився очолити незаконний орган влади на тимчасово окупованій території Луганщини.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Наприкінці січня 2025 року так званим "указом глави ЛНР" його призначили "временно исполняющим обязанности главы администрации города Рубежного".

Співпраця чоловіка з окупаційними структурами розпочалася ще у 2014 році. Він обіймав керівні посади у незаконних збройних формуваннях, пов’язаних із "ЛНР", а згодом став одним із командирів такого формування. За ці дії обвинувальний акт стосовно нього раніше вже направлено до суду.

За "заслуги" перед окупаційним режимом чоловіку присвоїли звання "героя ЛНР".

Після поранення він припинив військову службу, однак від співпраці з окупантами не відмовився. У 2025 році колаборант змінив військову форму на крісло в окупаційній адміністрації та очолив незаконний орган влади Рубіжного.

На цій посаді він керує діяльністю окупаційної адміністрації, координує роботу її структурних підрозділів та забезпечує виконання рішень представників окупаційної влади.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 5 ст. 111-1 КК України - колабораційна діяльність.

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