До 12 років засуджено харків’янку, яка за завданням РФ виготовила вибухівку: загинули військовий і підліток. ФОТО

Доведено вину 30-річної мешканки Харкова, яка за вказівками російського куратора виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП) та передала його для вчинення теракту. Унаслідок детонації загинули двоє людей - неповнолітній хлопець та військовослужбовець Національної гвардії України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Встановлено, що у січні 2025 року жінка через месенджер Telegram почала спілкуватися з представником РФ, від якого отримала завдання виготовити вибухівку. За інструкціями куратора харків’янка придбала необхідні компоненти та виготовила вибуховий пристрій, який спорядила детонатором і металевими гайками для посилення ураження. СВП мав два мобільні телефони: один із них слугував засобом дистанційної детонації за дзвінком, а інший - для відеоспостереження та відстеження доставки пакунка.

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Жінка помістила виготовлений СВП у спортивну сумку та передала 15-річному хлопцю, теж завербованому РФ. Підліток мав передати "посилку" військовому, представившись кур’єром. На таксі він доставив пакунок до села у Чугуївському районі.

Повідомляється, що за координацією куратора, юнак зустрівся з військовослужбовцем Національної гвардії України - у цей момент вибухівку було приведено в дію. Обидва - підліток і військовий - дістали осколкові поранення й вибухові травми, від яких загинули на місці.

Погодилася повторно виготовити вибухівку

Крім того, за кілька днів після цього харків’янка погодилася зібрати ще один вибуховий пристрій, придбала складники і виготовила електродетонатор. Однак доробити бомбу до кінця їй не вдалося - 19 лютого 2025 року правоохоронці затримали жінку у порядку ст. 208 КПК України та повідомили про підозру. Під час обшуків у її помешканні вилучили залишки хімічних речовин, кухонні ваги зі слідами вибухових компонентів, а також додаткові засоби ініціювання.

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Визнала вину частково

У судовому засіданні обвинувачена визнала вину частково, давати показання про обставини подій відмовилася. На вирок жінка очікувала під вартою.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянської окружної та Харківської обласної прокуратур її визнано винною за фактами:

пособництва вчиненню терористичного акту, що призвело до загибелі людей (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України);

незаконного виготовлення вибухового пристрою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 263-1 КК України);

зберігання та передачі вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

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Суд призначив їй покарання у виді 12 років позбавлення волі.