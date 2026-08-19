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Новости Фото Теракты в Украине
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К 12 годам приговорена харьковчанка, которая по заданию РФ изготовила взрывчатку: погибли военный и подросток. ФОТО

Доказана вина 30-летней жительницы Харькова, которая по указанию российского куратора изготовила самодельное взрывное устройство (СВУ) и передала его для совершения теракта. В результате взрыва погибли два человека — несовершеннолетний юноша и военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Осуждена женщина за изготовление взрывчатки для теракта

Что известно

Установлено, что в январе 2025 года женщина через мессенджер Telegram начала общаться с представителем РФ, от которого получила задание изготовить взрывчатку. Следуя инструкциям куратора, харьковчанка приобрела необходимые компоненты и изготовила взрывное устройство, которое снабдила детонатором и металлическими гайками для усиления поражения. У подозреваемой было два мобильных телефона: один из них служил средством дистанционной детонации по звонку, а другой — для видеонаблюдения и отслеживания доставки посылки.

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Женщина поместила изготовленное СВУ в спортивную сумку и передала 15-летнему юноше, также завербованному РФ. Подросток должен был передать "посылку" военному, представившись курьером. На такси он доставил посылку в село в Чугуевском районе.

Сообщается, что по указанию куратора юноша встретился с военнослужащим Национальной гвардии Украины — в этот момент взрывчатка была приведена в действие. Оба — подросток и военный — получили осколочные ранения и взрывные травмы, от которых погибли на месте.

Осуждена женщина за изготовление взрывчатки для теракта

Согласилась повторно изготовить взрывчатку

Кроме того, через несколько дней после этого харьковчанка согласилась изготовить еще одно взрывное устройство, приобрела компоненты и изготовила электродетонатор. Однако доделать бомбу до конца ей не удалось — 19 февраля 2025 года правоохранители задержали женщину в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении. В ходе обысков в ее квартире были изъяты остатки химических веществ, кухонные весы со следами взрывчатых компонентов, а также дополнительные средства инициирования.

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Признала вину частично

В ходе судебного заседания обвиняемая частично признала вину, давать показания об обстоятельствах событий отказалась. Приговор женщине был вынесен, пока она находилась под стражей.

По итогам публичного обвинения, выдвинутого прокурорами Немишлянской окружной и Харьковской областной прокуратур, она признана виновной по следующим фактам:

  • соучастия в совершении террористического акта, повлекшего гибель людей (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины);
  • незаконного изготовления взрывного устройства, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 263-1 УК Украины);
  • хранения и передачи взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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Суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Автор: 

взрывчатка (906) теракт (2483) Офис Генпрокурора (3341)
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Топ комментарии
+14
За теракт з двома трупами -12 років???????
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19.08.2026 16:31 Ответить
+13
у кацапов 12 лет дают за антивоенные посты в соц.сетях ... что это за *****, тут же люди погибли
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19.08.2026 16:41 Ответить
+6
Тварь
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19.08.2026 16:29 Ответить

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