К 12 годам приговорена харьковчанка, которая по заданию РФ изготовила взрывчатку: погибли военный и подросток. ФОТО

Доказана вина 30-летней жительницы Харькова, которая по указанию российского куратора изготовила самодельное взрывное устройство (СВУ) и передала его для совершения теракта. В результате взрыва погибли два человека — несовершеннолетний юноша и военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Установлено, что в январе 2025 года женщина через мессенджер Telegram начала общаться с представителем РФ, от которого получила задание изготовить взрывчатку. Следуя инструкциям куратора, харьковчанка приобрела необходимые компоненты и изготовила взрывное устройство, которое снабдила детонатором и металлическими гайками для усиления поражения. У подозреваемой было два мобильных телефона: один из них служил средством дистанционной детонации по звонку, а другой — для видеонаблюдения и отслеживания доставки посылки.

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Женщина поместила изготовленное СВУ в спортивную сумку и передала 15-летнему юноше, также завербованному РФ. Подросток должен был передать "посылку" военному, представившись курьером. На такси он доставил посылку в село в Чугуевском районе.

Сообщается, что по указанию куратора юноша встретился с военнослужащим Национальной гвардии Украины — в этот момент взрывчатка была приведена в действие. Оба — подросток и военный — получили осколочные ранения и взрывные травмы, от которых погибли на месте.

Согласилась повторно изготовить взрывчатку

Кроме того, через несколько дней после этого харьковчанка согласилась изготовить еще одно взрывное устройство, приобрела компоненты и изготовила электродетонатор. Однако доделать бомбу до конца ей не удалось — 19 февраля 2025 года правоохранители задержали женщину в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении. В ходе обысков в ее квартире были изъяты остатки химических веществ, кухонные весы со следами взрывчатых компонентов, а также дополнительные средства инициирования.

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Признала вину частично

В ходе судебного заседания обвиняемая частично признала вину, давать показания об обстоятельствах событий отказалась. Приговор женщине был вынесен, пока она находилась под стражей.

По итогам публичного обвинения, выдвинутого прокурорами Немишлянской окружной и Харьковской областной прокуратур, она признана виновной по следующим фактам:

соучастия в совершении террористического акта, повлекшего гибель людей (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины);

незаконного изготовления взрывного устройства, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 263-1 УК Украины);

хранения и передачи взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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Суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы.