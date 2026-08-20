От командира боевиков до главы оккупационной администрации: "героя ЛНР" будут судить за коллаборационизм

Прокуроры Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, который перешел на сторону врага и согласился возглавить незаконный орган власти на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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В конце января 2025 года так называемым "указом главы ЛНР" его назначили "временно исполняющим обязанности главы администрации города Рубежного".

Сотрудничество мужчины с оккупационными структурами началось еще в 2014 году. Он занимал руководящие должности в незаконных вооруженных формированиях, связанных с "ЛНР", а впоследствии стал одним из командиров такого формирования. За эти действия обвинительный акт в его отношении ранее уже направлен в суд.

За "заслуги" перед оккупационным режимом мужчине присвоили звание "героя ЛНР".

После ранения он прекратил военную службу, однако от сотрудничества с оккупантами не отказался. В 2025 году коллаборационист сменил военную форму на кресло в оккупационной администрации и возглавил незаконный орган власти Рубежного.

На этой должности он руководит деятельностью оккупационной администрации, координирует работу ее структурных подразделений и обеспечивает выполнение решений представителей оккупационных властей.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины - коллаборационная деятельность.

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