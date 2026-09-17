СБУ затримала 17-річну дівчину, яка готувала для РФ новий обстріл Дніпра
Військова контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі 17-річну місцеву жительку, яку підозрюють у роботі на російські спецслужби. За даними слідства, дівчина збирала інформацію про розташування українських військових підрозділів для підготовки нових ракетно-дронових ударів по місту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
За матеріалами справи, дівчина потрапила в поле зору російських спецслужб через Telegram-канали, де пропонували "легкий" заробіток.
Після вербування вона пішки обходила вулиці Дніпра та приховано фотографувала об'єкти, які вважала місцями розташування українських військових.
Зібрану інформацію вона передавала російському куратору через месенджер. Йдеться про фотографії та скріншоти Google Maps із позначеними координатами потенційних цілей.
СБУ затримала інформаторку на початковому етапі
Співробітники СБУ заявили, що викрили дівчину ще на початковому етапі її діяльності. Правоохоронці задокументували її дії та затримали за місцем проживання.
Під час обшуку у затриманої вилучили мобільний телефон, на якому, за даними слідства, зберігалися розвідувальні фотографії та координати українських об'єктів.
Яке покарання загрожує
Слідчі СБУ повідомили неповнолітній про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.
За цією статтею передбачене покарання до 12 років позбавлення волі.
Наразі триває розслідування. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій підозрюваної за статтею про державну зраду.
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Щоб жодного впливу кацапні на них не було.
Чому ви не називаєте призвища цих покідьків? Де вони народились , звідкі корні родини, хто має російський паспорт
Повну біографію . А то дошлі до того , що керівництво Генпрокуратури має російські паспорти і родичів у генпрокуратурі ВОРОГА . ШОК ! А на фіга існує СБУ ДБР ГУР ? На фіга гроші українців на них витрачати ?
зараз треба звільнити з посад усіх хто перевіряв керівництво ГПУ перед призначенням на посаду . ‼️ щоб іншим неповадно було