Фицо отказался защищаться в случае нападения России: "Не хочу, чтобы Словакия была втянута в войну из-за 5-й статьи НАТО"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет, чтобы его страна была втянута в военный конфликт в случае применения статьи 5 Североатлантического договора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом словацкий премьер заявил 17 сентября во время выступления перед студентами и сотрудниками больницы в Прешове. Его выступление подтверждает и канцелярия правительства Словакии.

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Во время выступления Фицо критиковал европейских политиков за то, что назвал "воинственной риторикой". Он, в частности, спросил, с кем именно Европа намерена воевать.

"Кажется… что иногда появляется тенденция подменять неспособность решать такие проблемы, как нелегальная миграция, конкурентоспособность, высокие цены на энергоносители, тем, что мы предлагаем вот эти воинственные разговоры: мол, давайте, давайте сражаться. Ради Бога, с кем мы хотим сражаться? С кем?" — заявил словацкий премьер.

Премьер Словакии не хочет отправлять военных

Фицо также заявил, что не хочет, чтобы Словакия стала участницей военного конфликта в связи с применением статьи 5 НАТО.

"Можете ли вы представить, дамы и господа, что была бы применена 5-я статья договора НАТО? Кто-нибудь может себе это представить? Кто-нибудь может представить, что нам скажут: готовьте 5 тысяч солдат, 10 тысяч солдат, и они пойдут куда-то воевать? А мы даже не будем знать, с кем, почему и за что", – сказал он.

"Я не хочу, чтобы Словакия оказалась вовлечённой в какой-то военный конфликт из-за какой-то 5-й статьи. Как премьер-министр я буду делать всё для того, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт", — добавил Фицо.

Что предусматривает статья 5 НАТО

Статья 5 Североатлантического договора устанавливает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одного или нескольких членов НАТО в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на всех союзников. Каждая страна-член обязуется оказать помощь государству, подвергшемуся нападению, приняв такие меры, которые сочтет необходимыми, включая применение вооруженной силы.

В то же время договор не устанавливает автоматического требования направлять конкретное количество военнослужащих. НАТО отмечает, что каждый союзник сам определяет, какие действия необходимы для выполнения обязательства по оказанию помощи.

Статья 5 НАТО применялась лишь один раз в истории Альянса — после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

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