Евросоюз не смог продлить санкции против РФ на год из-за позиции Словакии, - СМИ
9 сентября Комитет постоянных представителей ЕС вновь не смог договориться о продлении индивидуальных санкций за нарушение территориальной целостности Украины на один год.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Европейской правде" стало известно из дипломатических источников в Евросоюзе.
Послы стран ЕС не пришли к соглашению из-за позиции Словакии. Братислава настаивает на продлении санкций лишь на шесть месяцев вместо предложенного годового срока.
Братислава настаивает на шестимесячном сроке
Словакия также требует исключить из действующего санкционного списка несколько фамилий. Дипломаты пока не разглашают, о ком именно идет речь, из-за конфиденциальности переговоров.
Один из дипломатов сообщил, что во время заседания Coreper договориться о продлении санкций не удалось.
"Сегодня Coreper обсудил продление санкционного режима в отношении лиц и компаний, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Однако достичь договоренности не удалось".
Дипломаты продолжат консультации, чтобы достичь договоренности до 15 сентября.
В МИД Словакии заявили, что переговоры по шестимесячному пересмотру санкций продолжаются и, как ожидается, завершатся до 15 сентября 2026 года.
Санкции ЕС должны быть продлены до 15 сентября
Это уже не первая попытка согласовать продление санкционного режима. 2 сентября Coreper также не смог принять соответствующее решение из-за позиции Словакии.
В последний раз Совет ЕС продлил этот санкционный режим в марте 2026 года.
Ограничения предусматривают:
- замораживание активов физических и юридических лиц, подпадающих под санкции;
- запрет на предоставление им средств и других экономических ресурсов;
- запрет на въезд или транзит через территорию ЕС для физических лиц.
25 июня Совет ЕС продлил еще на 12 месяцев экономические санкции в связи с действиями России, направленными на дестабилизацию ситуации в Украине. Они будут действовать до 31 июля 2027 года.
18 июня лидеры ЕС впервые с начала российской агрессии согласовали продление экономических санкций против России на 12 месяцев вместо шести.
Ранее к блокированию санкционных и других решений ЕС регулярно прибегала Венгрия при премьерстве Виктора Орбана. Нередко к таким действиям присоединялась и Словакия.
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