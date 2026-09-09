Евросоюз не смог продлить санкции против РФ на год из-за позиции Словакии, - СМИ

9 сентября Комитет постоянных представителей ЕС вновь не смог договориться о продлении индивидуальных санкций за нарушение территориальной целостности Украины на один год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Европейской правде" стало известно из дипломатических источников в Евросоюзе.

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Послы стран ЕС не пришли к соглашению из-за позиции Словакии. Братислава настаивает на продлении санкций лишь на шесть месяцев вместо предложенного годового срока.

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Братислава настаивает на шестимесячном сроке

Словакия также требует исключить из действующего санкционного списка несколько фамилий. Дипломаты пока не разглашают, о ком именно идет речь, из-за конфиденциальности переговоров.

Один из дипломатов сообщил, что во время заседания Coreper договориться о продлении санкций не удалось.

"Сегодня Coreper обсудил продление санкционного режима в отношении лиц и компаний, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Однако достичь договоренности не удалось".

Дипломаты продолжат консультации, чтобы достичь договоренности до 15 сентября.

В МИД Словакии заявили, что переговоры по шестимесячному пересмотру санкций продолжаются и, как ожидается, завершатся до 15 сентября 2026 года.

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Санкции ЕС должны быть продлены до 15 сентября

Это уже не первая попытка согласовать продление санкционного режима. 2 сентября Coreper также не смог принять соответствующее решение из-за позиции Словакии.

В последний раз Совет ЕС продлил этот санкционный режим в марте 2026 года.

Ограничения предусматривают:

замораживание активов физических и юридических лиц, подпадающих под санкции;

запрет на предоставление им средств и других экономических ресурсов;

запрет на въезд или транзит через территорию ЕС для физических лиц.

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25 июня Совет ЕС продлил еще на 12 месяцев экономические санкции в связи с действиями России, направленными на дестабилизацию ситуации в Украине. Они будут действовать до 31 июля 2027 года.

18 июня лидеры ЕС впервые с начала российской агрессии согласовали продление экономических санкций против России на 12 месяцев вместо шести.

Ранее к блокированию санкционных и других решений ЕС регулярно прибегала Венгрия при премьерстве Виктора Орбана. Нередко к таким действиям присоединялась и Словакия.