Євросоюз не зміг продовжити санкції проти РФ на рік через позицію Словаччини, - ЗМІ

Комітет постійних представників ЄС 9 вересня знову не зміг домовитися про продовження індивідуальних санкцій за порушення територіальної цілісності України на один рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це "Європейській правді" стало відомо з дипломатичних джерел в Євросоюзі.

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Посли держав ЄС не досягли згоди через позицію Словаччини. Братислава наполягає на продовженні санкцій лише на шість місяців замість запропонованого річного терміну.

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Братислава наполягає на шестимісячному терміні

Словаччина також вимагає вилучити з чинного санкційного списку кілька прізвищ. Дипломати наразі не розголошують, про кого саме йдеться, через конфіденційність переговорів.

Один із дипломатів повідомив, що під час засідання Coreper домовитися про продовження санкцій не вдалося.

"Сьогодні Coreper обговорив продовження санкційного режиму щодо осіб та компаній, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Однак домовленості досягти не вдалося".

Дипломати продовжать консультації, щоб досягти домовленості до 15 вересня.

У МЗС Словаччини заявили, що переговори щодо шестимісячного перегляду санкцій тривають і, як очікується, завершаться до 15 вересня 2026 року.

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Санкції ЄС мають продовжити до 15 вересня

Це вже не перша спроба погодити продовження санкційного режиму. 2 вересня Coreper також не зміг ухвалити відповідне рішення через позицію Словаччини.

Востаннє Рада ЄС продовжила цей санкційний режим у березні 2026 року.

Обмеження передбачають:

замороження активів підсанкційних фізичних та юридичних осіб;

заборону на надання їм коштів та інших економічних ресурсів;

заборону на в’їзд або транзит через територію ЄС для фізичних осіб.

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25 червня Рада ЄС продовжила ще на 12 місяців економічні санкції у зв’язку з діями Росії, спрямованими на дестабілізацію ситуації в Україні. Вони діятимуть до 31 липня 2027 року.

18 червня лідери ЄС уперше від початку російської агресії погодили продовження економічних санкцій проти Росії на 12 місяців замість шести.

Раніше до блокування санкційних та інших рішень ЄС регулярно вдавалася Угорщина за прем’єрства Віктора Орбана. Нерідко до таких дій приєднувалася і Словаччина.