За $7000 до Словаччини: на Закарпатті прикордонники викрили канал незаконного переправлення. ФОТОрепортаж

Оперативні співробітники Чопського прикордонного загону викрили та припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб через українсько-словацький кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Подробиці

На околиці села Оноківці Ужгородського району прикордонники затримали двох громадян України, які намагалися незаконно переправити через державний кордон чоловіка призовного віку. За задумом організаторів, незаконний перетин мав відбутися на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби "Новоселиця".

Організатором схеми виявився 23-річний житель Ужгорода. До протиправної діяльності він залучив 28-річного спільника, який відповідав за транспортування "клієнтів", отримання коштів та проведення інструктажів щодо поведінки під час можливої зустрічі з правоохоронцями і незаконного перетину кордону.

Пошук охочих здійснювали через соціальні мережі. Вартість незаконного переправлення становила 7000 доларів США з однієї особи.

Під час документування злочинної діяльності правоохоронці зафіксували передачу частини коштів. У ході невідкладного обшуку та огляду місця події вилучено ще 3200 доларів США, три мобільні телефони та автомобіль.

Організатора та його пособника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їм повідомлено про підозру.

За рішенням суду обом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави.

Слідчі дії тривають.









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